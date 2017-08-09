Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова инициирует мониторинг доступности информации о поддержке семей "особенных" детей

Общество
9 августа, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Детский омбудсмен отметила, что лучшим местом для ребенка является родная семья, в которой он окружен заботой и вниманием

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова инициирует мониторинг информации о формах поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Соответствующее заявление Кузнецова сделала во время посещения семьи, которая при рождении отказалась от ребенка, но изменила свое решение и в течение нескольких месяцев добивалась восстановления права воспитывать родную дочь, девочка вернулась к родителям при содействии аппарата омбудсмена.

"Мы начинаем мониторинг доступности информации о поддержке семей с детьми с особенностями развития. Уверенность родителей, что они получат необходимое содействие, консультационную и психологическую поддержку, помощь в адаптации ребенка порой имеет определяющее значение в принятии судьбоносного решения", - заявила Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба уполномоченного.

По мнению омбудсмена, "родная семья - лучшее место для ребенка, где он сполна может ощутить, что окружен заботой и вниманием".

Смотрите также

В Новосибирской области стартовала акция помощи "особенным детям" Ояшинского детдома

Дети - особенные, школы - прежние: смогут ли дети-инвалиды пойти 1 сентября в любую школу

Кузнецова поддержала освобождение многодетных от налога на имущество физических лиц

Минтруд включил предложения Кузнецовой в проект плана мероприятий Десятилетия детства

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги
2
Экс-главбух "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова
3
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
4
Катар объявил о введении упрощенного визового режима для граждан РФ
5
Соглашение РФ и Украины об экспорте продукции военного назначения. Досье
6
В Нижнем Тагиле не могут найти 16 работников завода, чтобы выплатить им долги по зарплате
7
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама