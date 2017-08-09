Кузнецова инициирует мониторинг доступности информации о поддержке семей "особенных" детей

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова инициирует мониторинг информации о формах поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Соответствующее заявление Кузнецова сделала во время посещения семьи, которая при рождении отказалась от ребенка, но изменила свое решение и в течение нескольких месяцев добивалась восстановления права воспитывать родную дочь, девочка вернулась к родителям при содействии аппарата омбудсмена.
"Мы начинаем мониторинг доступности информации о поддержке семей с детьми с особенностями развития. Уверенность родителей, что они получат необходимое содействие, консультационную и психологическую поддержку, помощь в адаптации ребенка порой имеет определяющее значение в принятии судьбоносного решения", - заявила Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба уполномоченного.
По мнению омбудсмена, "родная семья - лучшее место для ребенка, где он сполна может ощутить, что окружен заботой и вниманием".