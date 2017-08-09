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Организации Таймыра получат 1 млн рублей на реализацию социальных проектов

Общество
9 августа, 15:59 UTC+3

Гранты будут выделены в рамках действующей с 2005 года региональной программы "Социальное партнерство во имя развития"

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КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Общественные организации Таймыра (север Красноярского края) получат 1 млн рублей грантов на реализацию социальных проектов. Об этом в среду сообщила администрация Таймырского района.

"Совет по краевым социальным грантам подвел итоги четвертого конкурса грантовой программы Красноярского края "Социальное партнерство во имя развития" на 2017 год. В число победителей конкурса вошли пять проектов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Общая сумма грантов составила один миллион рублей", - сообщила администрации.

Так, общественная организация по развитию казачества "Станица Дудинская" на 400 тыс. рублей модернизирует спортивную площадку ГТО в Дудинке. "Союз нганасан" будет реализовывать два проекта. За 100 тыс. рублей в Дудинке будет построено архитектурное сооружение с кострищем на 120 посадочных мест, которое станет местом сбора для этнических диаспор и проведения национальных праздников. "100 тысяч рублей получит "Союз нганасан" на реализацию проекта "Забытые традиции". Организация предлагает провести обширную кампанию "Кочевая школа костореза", во время которой два лучших мастера-костореза России проведут в течение недели в Дудинке, Норильске и селе Караул мастер-классы по обучению, переобучению мастеров-косторезов, творческие семинары и беседы о предпринимательстве. За год планируется обучить около 100 самобытных мастеров", - сообщили в администрации.

Грант в размере 200 тысяч рублей получит проект "Многодетный театр" автономной некоммерческой организации "Театр студия "Белые птицы". Также финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей получит проект "Эребиль" региональной ассоциации коренных малочисленных народов севера Красноярского края. Он направлен на повышение у подрастающего поколения поселка Попигай сельского поселения Хатанга интереса к долганской культуре через создание и организацию деятельности фольклорного клуба.

Программа "Социальное партнерство во имя развития" действует в Красноярском крае с 2005 года. Целью конкурса грантов является вовлечение населения в разработку и реализацию проектов, направленных на решение социальных проблем в местных сообществах, поддержку местных сообществ.

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