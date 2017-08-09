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В новогодние и майские праздники в аэропортах москвичи оплатили долги на 13 млн рублей

Общество
9 августа, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

В праздничные дни судебные приставы-исполнители круглосуточно дежурили в столичных аэропортах

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Жители Москвы, выезжавшие на отдых в этом году, оплатили долги на сумму более 13 млн рублей в аэропортах Москвы. Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве, в новогодние и майские праздники судебные приставы-исполнители круглосуточно дежурили в аэропортах.

"Воспользовались возможностью оплатить задолженность непосредственно перед вылетом 197 должников по 252 исполнительным производствам. Сумма денежных средств, оплаченных гражданами в рамках проведенных дежурств, составила 13,2 млн рублей", - отметили в УФССП.

Во время дежурств судебные приставы проконсультировали 2815 граждан, более 40% из них - жители других регионов страны.

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