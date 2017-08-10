Антибиотики лечат все хуже, началась эра борьбы с устойчивостью к ним

Каждый год растет список инфекций, которые плохо поддаются лечению из-за снижения эффективности антибиотиков. При этом рост устойчивости к этим лекарствам наблюдается и в странах с высоким уровнем экономики, и в развивающихся странах. Специалисты рассказали ТАСС, из-за чего формируется лекарственная резистентность, сколько на это нужно времени и как бороться с инфекциями в новых условиях.

Сегодня в мире от инфекционных заболеваний, вызванных устойчивыми (резистентными) к антибиотикам возбудителями, умирает почти 700 тысяч человек в год. Из них 22 тысячи случаев приходится на страны европейского континента Ляля Габбасова помощник министра здравоохранения РФ

По словам помощника министра здравоохранения РФ Ляли Габбасовой, на Ассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году была принятая отдельная резолюция по вопросам диагностики, лечения и организации помощи при сепсисе.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, заболеваемость американцев резистентными формами инфекций составляет около 2,5 млн человек, смертность из-за того, что антибиотик перестал быть эффективным, — 22 тыс. человек в год. Эксперты не исключают, что мы движемся к миру, в котором жили наши бабушки и дедушки, когда инфекции — пневмония, туберкулез, сепсис, гонорея — были смертельны из-за того, что от них не было специфического лечения.

"В связи с этим инфекционные болезни могут вновь выйти из-под контроля. С развитием глобальной торговли и международных поездок устойчивые микроорганизмы могут быстро распространяться в любую часть мира", — говорится на сайте ВОЗ.

Почти полмиллиона человек, по данным ВОЗ, ежегодно заболевают устойчивой формой туберкулеза. Резистентность уже существенно влияет на борьбу с ВИЧ и малярией, так как, с одной стороны, лечение устойчивых форм занимает больше времени и требует дополнительных тестов, а с другой — расходы на такое лечение гораздо выше. При этом без эффективных антибиотиков невозможно обеспечить успешное проведение хирургических операций или химиотерапии при онкологии.

Почему снижается эффективность антибиотиков

Формирование лекарственной устойчивости — естественный процесс эволюции, когда под воздействием антибиотиков наиболее чувствительные микроорганизмы погибают, а более устойчивые остаются и продолжают размножаться.

Одна из причин формирования микробной устойчивости — неконтролируемое медицинское применение антибиотиков, в том числе при самолечении, а также несоблюдение дозировок и сроков приема.

Избыточное назначение антибиотиков — проблема не только отечественных специалистов. Исследования показывают, что в 2005 году примерно 50% антибиотиков назначались в случаях, когда в них не было необходимости. Возьмем в качестве примера боль в горле.

"По нашим данным, 95% взрослых получают системные антибиотики, а 90% всех инфекций, для которых характерна боль в горле, вызывается вирусами, на которые антибиотики не действуют", — поясняет главный внештатный специалист по микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.

При этом, по его словам, чаще всего на этапе назначения, принятия решения, назначать или нет антибиотик, невозможно определить, вирусная это инфекция или бактериальная. "Поэтому, конечно, частота может составлять 50%, иногда и выше, как с примером боли в горле, где 95%. Поэтому цифры разные, в зависимости от исследования. Если брать инфекции дыхательной системы, это действительно около 50%", — добавил он.

Другой причиной формирования микробной устойчивости является применение антибиотиков в сельском хозяйстве для ускорения роста животных и птицы и профилактики болезней. Исследования доказывают, что употребление в пищу мяса этих животных также способствует формированию устойчивости микроорганизмов.

15–20 лет на формирование устойчивости

Скорость формирования резистентности зависит от частоты использования препаратов, в том числе нерационального. Так, пенициллин был открыт в 1943 году, а уже через год появились первые сообщения об устойчивости к нему. Формирование устойчивости к другим препаратам занимает больше времени, по словам Габбасовой, минимум 15–20 лет. Однако все равно сегодня уже наблюдается устойчивость к некоторым препаратам третьего поколения. "Например, приоритетный лист патогенных возбудителей (2017, ВОЗ) включает возбудители, резистентные к цефалоспоринам третьего поколения. Препараты этой группы стали широко применяться в конце 80-х — начале 90-х гг.", — уточнила Габбасова.

По ее словам, раньше создание новых лекарств происходило быстрее, потому что были готовые наработки. "Оставалось только провести необходимые исследования, регистрацию и внедрение этих препаратов в практику. Наступил такой момент, когда практически нет научных наработок по этой теме, и все меньше появляется новых противомикробных препаратов", — пояснила она.

При этом отказываться от производства новых препаратов нельзя. Однако нужно понимать, что теперь это более сложный, дорогой и долгий процесс.

Глобальная проблема и пути решения

Устойчивость к антибиотикам является глобальной проблемой, уверены эксперты.

Антибиотикорезистентность — проблема не только медицинская, это проблема общегосударственная. Поэтому совершенно справедливо ее считать настоящей угрозой нацбезопасности. В глобальном плане она — угроза национальной стабильности Роман Козлов главный внештатный специалист по микробиологии и антимикробной резистентности

По мнению ВОЗ, проблема антибиотикорезистентности не может быть решена только на уровне медицины, необходимы изменения в сельском хозяйстве. Бразилия, Аргентина, Нидерланды и некоторые другие страны уже работают над тем, чтобы сократить избыточное применение антибиотиков в этой отрасли.

"Вопросы рационального применения противомикробных препаратов в здравоохранении и ветеринарии являются приоритетными", — сообщила Габбасова. По ее словам, антибиотики рекомендуется использовать только по показаниям и назначению специалистов, ограничивая широкий допуск к ним.

Кроме того, в этом году ВОЗ опубликовала новые рекомендации по применению антибиотиков. Все провомикробные препараты специалисты разделили на три группы: в первую вошли лекарства, которые рекомендуются в приоритетном порядке при лечении заболеваний и массово доступные. Вторая — препараты, которые должны при лечении воспалений применяться с осторожностью, третья группа — лекарства, которые применяются в крайних случаях. Все это также направлено на решение проблем, связанных с преодолением устойчивости к антибиотикам.

Стратегия Минздрава РФ

По словам Габбасовой, сейчас все страны разрабатывают национальные стратегии по борьбе с устойчивостью возбудителей к противомикробным препаратам. Россия не является исключением. Минздрав РФ готовит собственную стратегию, которая должна быть представлена до конца лета. Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила ТАСС, что Минздрав активно работает вместе с Минсельхозом и другими заинтересованными ведомствами над решением проблемы устойчивости к антибиотикам.

Разработчики документа убеждены в том, что "гонка вооружений" с бактериями будет неэффективной, так как они будут мутировать быстрее, чем будут появляться новые антибиотики. Поэтому необходимо наравне с разработкой новых препаратов достаточно жестко регламентировать все сферы применения антибиотиков.

Так, в стратегии предлагается снижать предельно допустимые уровни для пищевых продуктов (мяса и птицы). Назначение антибиотиков врачами также планируется оптимизировать, ужесточить ответственность за отпуск рецептурного препарата без рецепта в аптеке. Здесь, убеждены авторы стратегии, поможет маркировка лекарственных средств, которую уже сейчас в пилотном режиме осуществляет Росздравнадзор.

Помимо этого, считает Козлов, необходимо совершенствовать диагностические системы, инфекционный контроль, а также обязательно проводить мониторинг "не только на уровне страны, но и на уровне регионов, городов". В России уже существует такой проект, который работает при поддержке министерства здравоохранения. На карте антибиотикорезистентности собраны данные по конкретным возбудителям, уровню их устойчивости в зависимости от региона. "Это необходимо для оптимизации протокола лечения инфекций. Кроме того, они служат для разработки клинических рекомендаций. Некоторые наши подходы мы, конечно, обсуждаем с зарубежными коллегами именно для того, чтобы гармонизировать и выработать более действенные меры по сдерживанию устойчивости к антибиотикам", — уточнил Козлов.

Госпитальная инфекция

Отдельной проблемой являются устойчивые вирусы в медицинских учреждениях. Согласно определению ВОЗ, это заболевания микробного происхождения, имеющие клинические проявления и появившиеся во время или в течение месяца после посещения медицинского учреждения. Только в России ежегодно регистрируется до 30 тыс. случаев госпитальной инфекции. При этом, по различным экспертным оценкам, до 10% пациентов стационаров заболевают вирусной инфекцией в стационарах. Это может быть и мастит у беременных и рожениц, сепсис у новорожденных, золотистый стафилококк, пневмония, синегнойная палочка и многие другие. В целом специалистами описано более 200 микроорганизмов, которые играют роль в возникновении внутрибольничных инфекций.

Кроме того, по данным ВОЗ, именно внутрибольничные инфекции "являются одной из основных причин смерти и страданий госпитализированных пациентов во всем мире".

Профилактика внтурибольничных инфекций также включена в Стратегию преодоления устойчивости к антибиотикам Минздрава РФ. Роспотребнадзор по поручению премьера Дмитрия Медведева разрабатывает предложения по организации системы эпиднадзора, а также по профилактике госпитальных инфекций. По словам главы надзорного ведомства, рекомендации будут готовы уже к сентябрю.

Инна Финочка