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Депутат Пушкина заключила соглашение с топ-менеджером "Газпрома" по иску о заливе квартиры

Общество
9 августа, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Сумма мирового соглашения составляет 350 тыс. рублей

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заключила мировое соглашение с первым заместителем гендиректора "Газпром инвестхолдинга" Олегом Максимовым по иску о заливе его квартиры. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, где в среду прошло заседание, сумма мирового соглашения составляет 350 тыс. рублей.

"Тверской районный суд, рассмотрев гражданское дело по иску Максимова к Пушкиной о возмещении ущерба, причиненного в результате залива квартиры, постановил утвердить мировое соглашение, а производство по делу прекратить", - сказала представитель суда.

Согласно условиям соглашения, ответчик должна выплатить истцу в течение 10 дней ущерб, причиненный заливом квартиры в центре Москвы, в размере 335 тыс. рублей, и стоимость проведения оценки ущерба в размере 15 тыс. рублей.

"Истец отказался от требования компенсации морального вреда в размере 33,5 тыс. рублей. Кроме того, истец и ответчик пришли к соглашению о непредъявлении друг другу требований о взыскании расходов на представителей по настоящему делу", - рассказал ТАСС адвокат ответчика Александр Карабанов.

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Персоны
Пушкина, Оксана Викторовна
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