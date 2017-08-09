Депутат Пушкина заключила соглашение с топ-менеджером "Газпрома" по иску о заливе квартиры

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заключила мировое соглашение с первым заместителем гендиректора "Газпром инвестхолдинга" Олегом Максимовым по иску о заливе его квартиры. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, где в среду прошло заседание, сумма мирового соглашения составляет 350 тыс. рублей.

"Тверской районный суд, рассмотрев гражданское дело по иску Максимова к Пушкиной о возмещении ущерба, причиненного в результате залива квартиры, постановил утвердить мировое соглашение, а производство по делу прекратить", - сказала представитель суда.

Согласно условиям соглашения, ответчик должна выплатить истцу в течение 10 дней ущерб, причиненный заливом квартиры в центре Москвы, в размере 335 тыс. рублей, и стоимость проведения оценки ущерба в размере 15 тыс. рублей.

"Истец отказался от требования компенсации морального вреда в размере 33,5 тыс. рублей. Кроме того, истец и ответчик пришли к соглашению о непредъявлении друг другу требований о взыскании расходов на представителей по настоящему делу", - рассказал ТАСС адвокат ответчика Александр Карабанов.