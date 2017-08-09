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Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли России

Общество
9 августа, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Глава государства назвал профессию строителя "одной из самых почетных на планете" и перечислил главные задачи, которые стоят перед современными специалистами

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли России с наступающим Днем строителя, который в этом году отмечается 13 августа.

"Поздравляю вас с Днем строителя - с праздником одной из самых почетных и созидательных профессий на планете. В отечественной строительной отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты высочайшей квалификации, спаянные общим делом и крепкими традициями. Они возводят жилые кварталы и промышленные предприятия, объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Делают жизнь людей лучше. Считаю, что вы с полным правом можете гордиться достигнутыми результатами", - цитирует пресс-служба Кремля текст приветствия, направленного участникам торжественного мероприятия, посвященного празднику.

Президент России отметил, что сегодня перед российскими строителями стоят "новые, востребованные временем задачи, главные из которых - качественная модернизация строительного комплекса, широкое внедрение передовых технологий и инженерных решений, совершенствование профильного образования".

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