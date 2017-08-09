FIVB проведет тестовые матчи по смешанному пляжному волейболуСпорт 9 августа, 18:16
СМИ: "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о контракте с ИбрагимовичемСпорт 9 августа, 17:54
Слона едят по кусочкам: президент ЮАР теряет поддержку собственной партииМеждународная панорама 9 августа, 17:50
Дэниел Крэйг согласился сняться еще в двух фильмах про Джеймса БондаКультура 9 августа, 17:38
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в СочиСпорт 9 августа, 17:35
Новый виток напряженности между США и КНДРМеждународная панорама 9 августа, 17:25
Погода в России: снег на Ямале, грозы в Москве и аномальная жара в КрымуОбщество 9 августа, 17:09
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угляЭкономика и бизнес 9 августа, 16:54
Зачем Сбербанку "Яндекс.Маркет": эксперты о создании совместного предприятияЭкономика и бизнес 9 августа, 16:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли России с наступающим Днем строителя, который в этом году отмечается 13 августа.
"Поздравляю вас с Днем строителя - с праздником одной из самых почетных и созидательных профессий на планете. В отечественной строительной отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты высочайшей квалификации, спаянные общим делом и крепкими традициями. Они возводят жилые кварталы и промышленные предприятия, объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Делают жизнь людей лучше. Считаю, что вы с полным правом можете гордиться достигнутыми результатами", - цитирует пресс-служба Кремля текст приветствия, направленного участникам торжественного мероприятия, посвященного празднику.
Президент России отметил, что сегодня перед российскими строителями стоят "новые, востребованные временем задачи, главные из которых - качественная модернизация строительного комплекса, широкое внедрение передовых технологий и инженерных решений, совершенствование профильного образования".