МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли России с наступающим Днем строителя, который в этом году отмечается 13 августа.

"Поздравляю вас с Днем строителя - с праздником одной из самых почетных и созидательных профессий на планете. В отечественной строительной отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты высочайшей квалификации, спаянные общим делом и крепкими традициями. Они возводят жилые кварталы и промышленные предприятия, объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Делают жизнь людей лучше. Считаю, что вы с полным правом можете гордиться достигнутыми результатами", - цитирует пресс-служба Кремля текст приветствия, направленного участникам торжественного мероприятия, посвященного празднику.

Президент России отметил, что сегодня перед российскими строителями стоят "новые, востребованные временем задачи, главные из которых - качественная модернизация строительного комплекса, широкое внедрение передовых технологий и инженерных решений, совершенствование профильного образования".