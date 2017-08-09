В Волгограде будет ликвидировано хранилище отходов "Химпрома" на берегу Волги

ВОЛГОГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Хранилище особо опасных отходов бывшего завода "Химпром" на берегу Волги в Волгограде будет ликвидировано. Об этом в среду заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе Всероссийской конференции по сохранению и защите водных объектов.

"Это, так называемое, "белое озеро" с химическими отходами накапливалось здесь десятилетиями",- сказал губернатор. Бочаров добавил, что накануне говорил о необходимости ликвидации хранилища в ходе совещания о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги, которое проходило в Волгограде под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Теперь уже начинается конкретная работа и это хранилище будет ликвидировано",- сказал глава региона. Он отметил, что "только при наличии проектно-сметной документации мы сможем сформировать госпрограмму по ликвидации вредных накоплений вблизи завода".

Волгоградский завод "Химпром" производил неорганические и органические соединения технического назначения, полимеры, растворители, дезинфицирующие и моющие средства, другую химическую продукцию. В сентябре 2014 года работа волгоградского завода "Химпром" была полностью остановлена из-за многомиллиардных долгов. Последний раз о вывозе с территории завода вредных веществ официально сообщалось в октябре 2015 года.

Тогда железнодорожным транспортом в Новочебоксарск (Чувашия) было вывезено 100 тонн ядовитого желтого фосфора.

Также в течение 2015 года было вывезено более 1,8 тыс. тонн различных химических веществ (карбид кальция, четыреххлористый углерод, натр технический, хлороформ и другие). Сколько всего и какие именно особо опасные отходы находятся на территории бывшего "Химпрома", не уточняется.