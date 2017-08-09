В 2017 году из Северной Осетии поедут в хадж около 100 человек

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ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Около 100 паломников из Северной Осетии совершат в этом году хадж - поедут к святым для мусульман местам в Саудовской Аравии. Об этом сообщил в среду ТАСС муфтий республики Хаджимурат Гацалов.
"Из республики поедут чуть более 100 человек, это примерно столько же, сколько и в прошлом году", - сказал он.
По его словам, верующие из Северной Осетии отправятся в хадж несколькими группами. Вылеты запланированы на 17-22 августа.
Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности, мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня - Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность.
Ислам исповедует около 15% из 700-тысячного населения Северной Осетии.