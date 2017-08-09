В Чувашии одобрили законопроект, обязывающий рюмочные сообщать о приходе в них детей

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ТАСС, 9 августа. Кабинет министров Чувашии в среду одобрил проект закона об обязанности юридических лиц и предпринимателей уведомлять родителей ребенка в случае нахождения его в ресторанах, барах и рюмочных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
"9 августа на заседании кабинета министров Чувашской Республики одобрен проект закона, в соответствии с которым предлагается закрепить обязанность юридических лиц и предпринимателей уведомлять родителей ребенка в случае нахождения его в местах (ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных и др.), которые могут причинить вред здоровью и интеллектуальному, психическому, духовно-нравственному развитию детей, а также в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей", - говорится в сообщении.
Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев пояснил, что, согласно законопроекту, предприниматели должны уведомить родителей о пребывании детей в таких учреждениях всеми возможными способами. В противном случае на них будет наложена административная ответственность. До приезда родителей предприниматели также обязаны предотвратить причинение вреда здоровью и развитию ребенка, который он может получить в учреждениях.
"Если информирование родителей не представляется возможным, предприниматели должны уведомить органы внутренних дел. В этом случае предприниматели освобождаются от административной ответственности за допущение нахождения детей в подобных заведениях", - приводит слова Исаева пресс- служба министерства.
По словам министра, законопроект долго обсуждался с представителями общественности. В результате постарались учесть все мнения. Проект закона направлен на рассмотрение в Госсовет Чувашии.