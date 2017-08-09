В Удмуртии планируют построить новую дорогу для развития турмаршрута

Биоразнообразие в Атланте возродилось благодаря восстановлению заброшенных земельСоциальная ответственность 9 августа, 19:28
"Зенит" сыграл вничью с "Уралом", прервав четырехматчевую серию побед в чемпионате РоссииСпорт 9 августа, 19:20
Активисты в Индии выступили против слияния агрохимических гигантовСоциальная ответственность 9 августа, 19:16
Подлодка "Краснодар" прибыла в Севастополь в распоряжение Черноморского флотаАрмия и ОПК 9 августа, 19:05
Производитель игрушек сократит выбросы углекислого газа на 10% к 2020 годуСоциальная ответственность 9 августа, 19:04
Ткачев: курьезная шайба Чудинова завела хоккеистов сборной России в матче со СКАСпорт 9 августа, 18:59
"Вертолеты России" испытают легкий многоцелевой Ка-226Т в ИранеАрмия и ОПК 9 августа, 18:57
Сибирская язва может уничтожить шимпанзе в Кот-д'ИвуареСоциальная ответственность 9 августа, 18:51
Витолиньш: ХК СКА еще есть над чем работать до начала сезонаСпорт 9 августа, 18:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 августа. Власти Удмуртии планируют построить в 2018 году 12-километровую дорогу на участке Кез-Кулига - Карсовай, которая соединит трассу с туристическим маршрутом "Исток Реки Кама", сообщил в среду врио главы республики Александр Бречалов.
"Отсутствие дороги - лимитирующий фактор для развития туристического маршрута "Исток Реки Кама", где расположен географический исток реки. 12 км участка Кез-Кулига - Карсовай уже включены в республиканский титульный лист на строительство в 2018 году", - сказал Бречалов в рамках рабочей поездки в Кезский район.
Он отметил, что турмаршрут вызывает большой интерес инвесторов, разрабатывающих здесь паломнические маршруты и имеющих планы по благоустройству территории, строительству гостиницы и часовни-купели. "Дорога к туристическим объектам может строится при долевом участии бизнеса. Это российская практика, которую реально внедрить в Удмуртии", - добавил Бречалов.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что вопрос состояния дорог, в частности, необходимость строительства дороги на участке Кез-Кулига - Карсовай является ключевым для Кезского района.
"Дорога становится непроезжей в период распутицы, является единственной транспортной артерией для двух муниципальных образований и расположенных на их территории сельхозпредприятий", - сказали там.