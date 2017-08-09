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В Удмуртии планируют построить новую дорогу для развития турмаршрута

Общество
9 августа, 18:36 UTC+3 ТАСС

Участок Кез-Кулига - Карсовай включен в республиканский титульный лист на строительство в 2018 году

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ТАСС, 9 августа. Власти Удмуртии планируют построить в 2018 году 12-километровую дорогу на участке Кез-Кулига - Карсовай, которая соединит трассу с туристическим маршрутом "Исток Реки Кама", сообщил в среду врио главы республики Александр Бречалов.

"Отсутствие дороги - лимитирующий фактор для развития туристического маршрута "Исток Реки Кама", где расположен географический исток реки. 12 км участка Кез-Кулига - Карсовай уже включены в республиканский титульный лист на строительство в 2018 году", - сказал Бречалов в рамках рабочей поездки в Кезский район.

Он отметил, что турмаршрут вызывает большой интерес инвесторов, разрабатывающих здесь паломнические маршруты и имеющих планы по благоустройству территории, строительству гостиницы и часовни-купели. "Дорога к туристическим объектам может строится при долевом участии бизнеса. Это российская практика, которую реально внедрить в Удмуртии", - добавил Бречалов.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что вопрос состояния дорог, в частности, необходимость строительства дороги на участке Кез-Кулига - Карсовай является ключевым для Кезского района.

"Дорога становится непроезжей в период распутицы, является единственной транспортной артерией для двух муниципальных образований и расположенных на их территории сельхозпредприятий", - сказали там.

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