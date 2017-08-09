Поликлиники Москвы оформят в едином стиле

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Департамент здравоохранения проведет конкурс на разработку единого стиля городских поликлиник, лучший дизайн будет определен москвичами в ходе открытого голосования на портале "Активный гражданин". Первые три победителя получат гранты в размере пяти миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Хрипуна.

"Уверены, что "новое лицо" наших поликлиник привлечет молодежную аудиторию, поликлиники станут заметны в современной городской среде, а новый образ станет узнаваемым и понравится москвичам", - привела пресс-служба слова Хрипуна.

В конкурсе смогут принять участие компании и индивидуальные предприниматели, имеющие опыт работы в сфере дизайна, художественного оформления интерьера не менее одного года. Работы по конкурсу будут включать разработку единого внешнего и внутреннего оформления поликлиник: вывески, оформление велопарковок, колясочной (для детских поликлиник), декор стен в соответствии с направлением деятельности поликлиники - взрослые поликлиники, детские поликлиники, стоек информации (ресепшн), зон комфортного пребывания, игровых зон (для детских поликлиник), информационных стендов.

Информация об условиях конкурса и правилах участия будет размещена на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"В Москве 146 поликлиник, имеющих в своем составе более 450 филиалов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям и взрослым. Со временем у всех зданий появится единый современный стиль, выделяющий поликлиники Москвы среди других медицинских учреждений столицы. Предполагается, что новый дизайн будет учитывать и специализацию учреждения - детскую, взрослую либо стоматологическую", - добавили в пресс-службе.

Хрипун отметил, что единый стиль поликлиник станет "новым подходом к медицинскому обслуживанию, к пациентам". "В прошлом году по инициативе москвичей в рамках развития "Московского стандарта" поликлиник мы начали внедрение единого стиля навигации в городских поликлиниках. Москвичи позитивно восприняли эти изменения - надписи и указатели в едином стиле помогают найти быстрее нужного специалиста, лучше ориентироваться внутри поликлиники, экономить время", - заключил он.