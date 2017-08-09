СМИ: дом, в котором Гарри Поттер "провел раннее детство", выставлен на продажу

ТАСС, 9 августа. Дом в графстве Саффолк на востоке Англии, появившийся в экранизации серии романов о Гарри Поттере в качестве места, где главный герой провел свое раннее детство, был выставлен на продажу почти за миллион фунтов (около $1,3 млн). Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, в реальности De Vere House находится в знаменитой множеством средневековых построек деревне Лавенем в графстве Саффолк и является одним из самых исторически значимых зданий в данной местности. С XIV по XVII век он принадлежал роду де Вер, богатейшей после королевской семье Англии. Считается, что в 1498 году в нем побывал король Генрих VIII.

В киносаге же дом располагался в Годриковой впадине, где проживала семья директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора, а также родители юного волшебника Лили и Джеймс Поттеры.

Как отмечает газета, в разделенном на две части коттедже находятся шесть спален, две кухни, две ванные комнаты и несколько комнат, предназначенных для проведения досуга.

Место является знаменитой туристической достопримечательностью. Как утверждает газета, чаще входа в дом Гарри Поттера туристы фотографируют только вход в резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит.