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Мосгорсуд проверит законность взыскания денег с родителей Фриске по иску "Русфонда"

Общество
10 августа, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Родители певицы ранее обратились в суд с апелляционной жалобой, требуя отменить решение суда первой инстанции о взыскании средств

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг рассмотрит апелляционную жалобу родителей певицы Жанны Фриске на решение по иску "Русфонда" о возврате организации 21,6 млн рублей.

В жалобе родители Жанны Фриске требуют отменить решение суда первой инстанции о солидарном взыскании средств и отказать в удовлетворении требований истца.

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева об отчете расходования 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники певицы принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. В "Русфонде" заявляли, что предоставленные организацией документы свидетельствуют, что на лечение была потрачена лишь небольшая часть из общей суммы в 25 млн рублей. В фонде сообщали, что получили отчет о расходовании только 4,12 млн рублей.

19 мая суд удовлетворил гражданский иск "Русфонда" о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы. Суд постановил взыскать деньги солидарно с родителей певицы и ее сына, представителем которого является его отец Дмитрий Шепелев.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.

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Персоны
Фриске, Жанна Владимировна
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Россия
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