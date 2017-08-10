Турпоток из РФ в Черногорию за первую половину 2017 года вырос на 14%

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БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Турпоток из России в Черногорию вырос на 14% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучила в среду вечером Национальная туристическая организация (НТО) страны.
"Что касается российского туризма, согласно официальным статистическим данным, в отелях за первые шесть месяцев 2017 года остановились почти 30 тыс. туристов из России, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Число ночевок возросло почти в четыре раза, до 179 тыс. Данные аэропорта Тиват также говорят о росте количества пассажиров (22%), а также об увеличении числа рейсов из России (20%)", - приводит слова представителя организации государственное телевидение Черногории.
По данным НТО Черногории, "только за последнюю неделю в аэропорт Тиват прибыло 13 тыс. человек из России, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года".
Организация также отчиталась о резком росте туристической отрасли в целом: "За первые шесть месяцев Черногорию посетили около 349 тыс. туристов (рост на 18%), число ночевок составило 1,212 млн (рост по сравнению с 2016 годом на 15%)".