Ведущий Fox News потребовал $50 млн через суд от журналиста за клевету

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Телеведущий Эрик Боллинг, временно отстраненный телеканалом Fox News за неподобающее поведение во время исполнения служебных обязанностей, в среду потребовал через суд несколько десятков миллионов долларов от журналиста Яшара Али. Его публикация в сетевом издании The Huffington Post спровоцировало решение Fox News провести внутреннее расследование и приостановить действие трудового соглашения с Боллингом.

Соответствующий иск был направлен в среду в федеральный суд штата Нью-Йорк. Боллинг обвиняет Али в стремлении "причинить урон его профессиональной репутации" путем "умышленной или по крайней мере опрометчивой публикации ложных и вводящих в заблуждение утверждений". Тележурналист оценивает причиненный ему моральный и профессиональный ущерб в $50 млн. В исковой жалобе, однако, нет претензий к The Huffington Post.

Это сетевое издание встало на защиту своего автора. "Яшар Али является осторожным и дотошным репортером. Мы настаиваем на правильности его репортажа", - заявили в The Huffington Post. Сам Али пояснил, что его публикация основана на интервью с 14-ю источниками в Fox News, которые были вынуждены говорить на условиях сохранения анонимности из-за особенностей контрактов с этим телеканалом.

Как информировал Fox News, поводом для отстранения стала публикация 4 августа в The Huffington Post, согласно которой, Боллинг был уличен в том, что направлял трем своим коллегам непристойные фотографии. Он ведет программу Specialists, которая выходит в эфир в будние дни вечером, и субботнюю Cashin' In.

Fox News в прошлом и текущем году осуществил серию увольнений, связанных с неподобающим поведением. В апреле об отставке объявил один из главных ведущих Билл О'Рейли, который проработал на телеканале почти 20 лет и которого несколько женщин обвинили в домогательствах. В июле его примеру по тем же причинам последовал руководитель спортивного вещания Джейми Хоровитц. Ранее CNN сообщала, что Fox News с лета прошлого года выплатила в целом около $45 млн женщинам, обвинявшим в домогательствах и дискриминации по половому признаку бывшего главу этой американской телекомпании Роджера Эйлса (скончался 18 мая в возрасте 77 лет).