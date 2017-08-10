Sky: Жан-Клод Юнкер потратил более €26 тыс. на перелет из Брюсселя в Рим

ТАСС, 10 августа. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в феврале потратил более €26 тыс. на перелет из Брюсселя в Рим на частном самолете. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой на документы, опубликованные базирующейся в Мадриде некоммерческой организацией Access Info.

По информации телеканала, глава Еврокомиссии и девять его подчиненных потратили на двухчасовую поездку на частном самолете €26 351. Прилетев в Рим, глава Еврокомиссии провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, занимавшим тогда пост премьер-министра Маттео Ренци и спикерами двух палат парламента.

Как отмечает телеканал, европейские чиновники могут летать на частных самолетах только, если нет возможности воспользоваться услугами авиаперевозчиков. По словам официального представителя Еврокомиссии Мины Андреевой, "на тот момент не было доступно приемлемых коммерческих рейсов, которые подходили под распорядок председателя Еврокомиссии".