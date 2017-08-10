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Дети из зоны паводка в Приморье смогут отдохнуть и начать учебный год во ВДЦ "Океан"

Общество
10 августа, 6:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, августа. /ТАСС

В приморских городах Арсеньев, Артем, Большой Камень, Находка также готовы принять на отдых детей из пострадавших районов края

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ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Дети из семей, затронутых паводком в Приморье, смогут отдохнуть и начать учебный год во Всероссийском детском центре "Океан" под Владивостоком. Об этом сообщил в четверг на заседании краевой комиссии по ликвидации последствий ЧС губернатор края Владимир Миклушевский.

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"Я обратился к заместителю председателя правительства РФ Ольге Юрьевне Голодец и договорился с директором лагеря Андреем Александровичем Базилевским о размещении в "Океане" 65 детей. Здесь для них подготовят комфортные комнаты, обеспечат горячим питанием и насыщенную культурную программу. Если будет нужно, ребята смогут начать в "Океане" учебный год - в лагере для этого есть возможности", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Предполагается, что в "Океан" уже в ближайшее время примет 54 школьника из пострадавших районов Приморья. Также детей готовы принять на отдых в приморских городах Арсеньев, Артем, Большой Камень, Находка.

ВДЦ "Океан" уже имеет опыт работы с детьми из зон стихийного бедствия. В 2016 году после тайфуна "Лайонрок" в центре несколько месяцев жили и учились школьники из пострадавших от паводка северных районов края, пока их родители восстанавливали разрушенное жилье и школы.

7 августа ливни спровоцировали паводки в Приморском крае, введен режим ЧС. На утро 10 августа в Приморье остаются подтопленными 29 населенных пунктов в шести муниципалитетах. По данным МЧС, в воде остаются 897 жилых домов и 969 подворий.

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