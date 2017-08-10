Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ископаемого крокодила назвали в честь вокалиста рок-группы Motorhead Лемми Килмистера

Общество
10 августа, 6:55 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, августа. /ТАСС

Хищная рептилия, жившая 145 млн лет назад, достигала длины 5,8 метров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 августа. Британские ученые дали гигантскому ископаемому крокодилу, жившему в Юрский период, имя леммизух - в честь бас-гитариста и вокалиста рок-группы Motorhead  Иэна Фрэйзера Килмистера, более известного как Лемми. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC.

Хищная рептилия была размером более чем в три человеческих роста - ее длина достигала 5,8 метра. Большие зубы позволяли крокодилу ломать кости и дробить панцири черепах. Гигантский ящер терроризировал обитателей прибрежных вод в окрестностях Британских островов около 145 млн лет назад.

"Несмотря на то, что Лемми отошел в мир иной в конце 2015 года, нам хотелось бы думать, что он поднял бы бокал за леммизуха, одну из самых злобных морских тварей, когда-либо живших на Земле", - поделилась куратор Музея естествознания в Лондоне и одновременно большая фанатка Motorhead Лорна Стил, которая и предложила имя для крокодила.

Сама рептилия и ранее была известна ученым, однако для нее пришлось придумать новое название, когда исследователи из Университета Эдинбурга поняли, что все это время ее неверно классифицировали.

Группа Motorhead была основана в 1975 году. За свою историю коллектив, который относят к таким направлениям, как хард-рок, хэви-метал или даже тяжелый рок-н-ролл с элементами панка, выпустил 22 студийных альбома. Главными хитами считаются Ace of Spades, Overkill и No Sleep 'Til Hammersmith. В рядах Motorhead побывало в общей сложности 11 человек, а Килмистер был ее бессменным лидером и единственным участником оригинального состава. Лемми скончался 28 декабря 2015 года вскоре после того, как ему исполнилось 70 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на строительном рынке в Новой Москве потушен
2
Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над Вашингтоном
3
Куба отвергла причастность к инцидентам с американскими дипломатами в Гаване
4
СМИ: КНР впервые успешно осуществила безопасную квантовую передачу спутниковых данных
5
В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства
6
Около Белого дома появилась большая надувная курица с прической Трампа
7
Новак поручил подготовить в Крыму дизель-генераторы для покрытия дефицита электроэнергии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама