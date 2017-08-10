Ископаемого крокодила назвали в честь вокалиста рок-группы Motorhead Лемми Килмистера

ТАСС, 10 августа. Британские ученые дали гигантскому ископаемому крокодилу, жившему в Юрский период, имя леммизух - в честь бас-гитариста и вокалиста рок-группы Motorhead Иэна Фрэйзера Килмистера, более известного как Лемми. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC.

Хищная рептилия была размером более чем в три человеческих роста - ее длина достигала 5,8 метра. Большие зубы позволяли крокодилу ломать кости и дробить панцири черепах. Гигантский ящер терроризировал обитателей прибрежных вод в окрестностях Британских островов около 145 млн лет назад.

"Несмотря на то, что Лемми отошел в мир иной в конце 2015 года, нам хотелось бы думать, что он поднял бы бокал за леммизуха, одну из самых злобных морских тварей, когда-либо живших на Земле", - поделилась куратор Музея естествознания в Лондоне и одновременно большая фанатка Motorhead Лорна Стил, которая и предложила имя для крокодила.

Сама рептилия и ранее была известна ученым, однако для нее пришлось придумать новое название, когда исследователи из Университета Эдинбурга поняли, что все это время ее неверно классифицировали.

Группа Motorhead была основана в 1975 году. За свою историю коллектив, который относят к таким направлениям, как хард-рок, хэви-метал или даже тяжелый рок-н-ролл с элементами панка, выпустил 22 студийных альбома. Главными хитами считаются Ace of Spades, Overkill и No Sleep 'Til Hammersmith. В рядах Motorhead побывало в общей сложности 11 человек, а Килмистер был ее бессменным лидером и единственным участником оригинального состава. Лемми скончался 28 декабря 2015 года вскоре после того, как ему исполнилось 70 лет.