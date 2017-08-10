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Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее

Общество
10 августа, 7:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В ведомстве напомнили, что услуги по маникюру и педикюру представляют эпидемиологическую опасность и требуют выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в соответствии с правилами

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© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 10 августа. Роспотребнадзор призывает посетителей студий маникюра выбирать заведения, где соблюдают санитарные правила и регулярно проводят стерилизацию и дезинфекцию инструментов и оборудования. Соответствующие рекомендации опубликованы в четверг на сайте ведомства.

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"Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, что услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения и требуют выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в соответствии с требованиями санитарных правил. Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций мастер по маникюру и педикюру должен выполнять весь комплекс противоэпидемических мероприятий с использованием необходимых дезинфицирующих средств и с соблюдением режима дезинфекции оборудования, маникюрного и педикюрного инструментария", - говорится в сообщении.

Особо отмечается, что процедуры в студиях маникюра должны проводиться исключительно с использованием стерильных инструментов и материалов.

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В ведомстве дали несколько рекомендаций по выбору салона. В частности, в Роспотребнадзоре советуют посещать заведения, помещения и оборудование которых содержатся в чистоте, а приспособления для маникюра и педикюра - стерилизуются и хранятся в стерильной упаковке. Инструменты, при использовании которых возможно повреждение кожных покровов, а также ванночки для рук и ног должны помещаться в дезинфицирующий раствор, дезинфицировать или менять необходимо клеенчатый чехол, которым надлежит снабжать подушку, которую подкладывают под ногу при педикюре. Кроме того, Роспотребнадзор указывает, что для каждого клиента должны быть предусмотрены одноразовые непромокаемые салфетки.

Также эксперты призвали выбирать студии, сотрудники которых регулярно проходят медицинские осмотры и имеют личные медкнижки.

"Обращаем внимание потребителей, что обеспечить соблюдение санитарных требований при оказании услуг ногтевого сервиса в домашних условиях непросто, риски для потребителя значительно возрастают", - отметили в ведомстве.

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