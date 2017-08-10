Нью-йоркский дом, где Трамп провел детство, сдают в аренду за $725 в сутки

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Нью-йоркский дом, в котором нынешний президент США Дональд Трамп провел свое детство, стал доступен на интернет-сайте краткосрочной аренды Airbnb. Стоимость съема составляет $725 в сутки.

Как отмечается на сайте Airbnb, дом, который может вместить до 20 человек, практически не изменился с тех пор, как в нем жила семья Трампов. Планировка кухни и других комнат осталась прежней, а новая "роскошная мебель демонстрирует стиль и достаток, в которых стали бы жить Трампы", говорится в объявлении. Согласно условиям аренды, на территории дома запрещается устраивать вечеринки и содержать домашних животных.

В объявлении также отмечается, что к жилищу бесплатно прилагается "гигантская картонная фигура" президента, которая стоит в гостиной и "замечательно подходит для того, чтобы в ее компании допоздна смотреть Fox News". Последний является любимым каналом Трампа и, если верить его сообщениям в Twitter, одним из основных источников новостей для него.

Двухэтажное кирпичное строение, построенное в 1940 году отцом Трампа, который был известным застройщиком, расположено в районе Куинс примерно в 16 км от Манхэттена. Трампы проживали в нем до тех пор, пока будущему президенту не исполнилось четыре года. После этого семья переехала в дом, расположенный неподалеку.

Здание с пятью спальнями, четырьмя ванными комнатами, камином и зимним садом уже несколько раз выставлялось на аукцион. В декабре прошлого года его приобрел известный застройщик и инвестор Майкл Дэвис за почти $1,4 млн, однако спустя месяц решил перепродать. В марте этого года недвижимость была приобретена за $2,14 млн. Согласно данным газеты The New York Times, жилище купила гражданка Китая.

Состояние Трампу, являющемуся владельцем компании Trump Organization, досталось по наследству от отца, который начал строить дешевое жилье в нью-йоркских районах Бруклин и Куинс еще перед Второй мировой войной. Трамп сменил вектор развития бизнеса и переключился на дорогие офисные здания, отели, казино и гольф-клубы по всему миру. С годами в сферу его деловых интересов также попали рестораны, обувь и одежда, ювелирные украшения, мебель, товары для дома, мода. Ему принадлежали конкурсы красоты "Мисс США" и "Мисс Вселенная".

По данным журнала Forbes, капитал Трампа составляет около $3,5 млрд. При этом сам президент оценивал свое состояние в более чем $10 млрд.