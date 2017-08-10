Петербургские ученые составили карту любимых мест петербуржцев, проанализировав Instagram

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербургские ученые использовали технологии работы с большими данными (Big data), чтобы показать туристам, где отдыхают и фотографируются местные жители, сообщила в четверг ТАСС Ксения Мухина, ключевой участник исследования, инженер Института наукоемких компьютерных технологий НИИ НКТ и ассистент кафедры высокопроизводительных вычислений Университета ИТМО.

"Чтобы определить любимые места отдыха петербуржцев, нам вначале потребовалось отсечь их от туристов, а затем составить рейтинг. В качестве базы для анализа мы выбрали социальную сеть "Инстаграм" (Instagram)", - отметила собеседница агентства.

На электронной карте любимых мест петербуржцев, в отличие от туристических Эрмитажа, Царского села и Невского проспекта, самыми популярными оказались Новая Голландия и Приморский парк Победы, Благовещенский и Ломоносовский мосты, Ледовый дворец и Лофт-проект "Этажи".

Разработчики планируют предложить работу городской администрации, чтобы либо создать специальный сайт, либо мобильное приложение для туристов. Следующим шагом будет разработка сервиса, который мог бы отслеживать изменения предпочтений петербуржцев: какие места набирают популярность, а какие выходят из моды.

В дальнейшем ученые планируют поработать аналогичным образом с социальной сетью "ВКонтакте", а также готовы выполнить подобные расчеты по другим городам. "Чтобы обсчитать Москву, потребуется месяц, а вот на Калугу нужно не более 2 недель", - резюмировала Мухина.