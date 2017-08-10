Власти Крыма помогут достроить жилье более 150 семьям из числа реабилитированных

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Крыма в 2017 году окажут материальную помощь на завершение строительства жилья более 150 семьям из числа реабилитированных народов республики. Об этом сообщил Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан региона.
"В 2017 году более 150 нуждающимся семьям (из числа реабилитированных народов - прим. ТАСС) окажут единовременную материальную помощь на завершение строительства жилья", - говорится в сообщении. В прошлом году власти таким же способом помогли 140 семьям.
"На оказание единовременной материальной помощи на завершение строительства в этом году бюджетом Республики Крым предусмотрено 19 млн рублей", - уточнили в Госкомитете.
В сообщении ведомства отмечено, что максимальная сумма оказываемой материальной помощи таким семьям "не может превышать 30 минимальных размеров оплаты труда".
Помощь семьям из числа реабилитированных народов в Крыму оказывается во исполнение указа президента РФ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов".
На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12% населения).