Интерес к экскурсионным турам по России упал в среднем на 40%

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россияне в первой половине 2017 года стали на 40% реже заказывать экскурсионные туры, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
"Экскурсионные туры в этом году показывают устойчивый спад на уровне 40%. По словам операторов, просели практически все направления. Многие игроки рассчитывают на традиционную для экскурсий осень, но и в этом случае их ожидания весьма сдержанны", - говорится в сообщении РСТ.
Основными причинами спада являются повышение цен на перевозку, общее снижение покупательской способности и тенденция к увеличению доли бронированию туров напрямую у принимающих компаний. Кроме того, снижение интереса связывают с холодным и дождливым началом лета.
Положение турфирм в этом году спасли организованные группы в рамках корпоративного туризма.