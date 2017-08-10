Интерес к экскурсионным турам по России упал в среднем на 40%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россияне в первой половине 2017 года стали на 40% реже заказывать экскурсионные туры, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Экскурсионные туры в этом году показывают устойчивый спад на уровне 40%. По словам операторов, просели практически все направления. Многие игроки рассчитывают на традиционную для экскурсий осень, но и в этом случае их ожидания весьма сдержанны", - говорится в сообщении РСТ.

Основными причинами спада являются повышение цен на перевозку, общее снижение покупательской способности и тенденция к увеличению доли бронированию туров напрямую у принимающих компаний. Кроме того, снижение интереса связывают с холодным и дождливым началом лета.

Положение турфирм в этом году спасли организованные группы в рамках корпоративного туризма.