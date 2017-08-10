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На Кубе в возрасте 94 лет скончался один из первых узников Освенцима

Общество
10 августа, 11:03 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Зигмунд Соболевски попал в концлагерь в июне 1940 года

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ГАВАНА, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Один из первых узников Освенцима Зигмунд Соболевски скончался на Кубе в возрасте 94 лет.

Как сообщило агентство EFE, он умер от пневмонии в больнице города Баямо на юго-востоке страны.

Пенсионер, супруга которого родилась на Кубе, переехал в Баямо около четырех лет назад. До этого он несколько десятилетий жил в Канаде и работал в сфере гостиничного бизнеса.

Соболевски родился в 1923 году в Польше. В концлагерь "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме он попал 14 июня 1940 года в возрасте 17 лет за антифашистскую деятельность своего отца - мэра небольшого польского города. Поскольку Соболевски в совершенстве владел немецким языком, его заставили работать переводчиком. В Освенциме он провел четыре с половиной года.

Соболевски был последним из оставшихся в живых свидетелей восстания членов зондеркоманды в "Аушвиц-Биркенау", произошедшего 7 октября 1944 года. Восставшие сожгли крематорий №4 и совершили попытку побега. Соболевски был членом пожарной бригады, тушившей пожар в крематории, и стал свидетелем убийства 450 евреев-заключенных из зондеркоманды.

После войны Соболевски обосновался в Канаде. Он много ездил по миру, рассказывая о пережитом в Освенциме и предупреждая об опасности неонацизма и отрицания Холокоста.

Согласно последней воле бывшего узника Освенцима, его прах будет перевезен в Канаду. 

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