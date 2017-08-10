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В зону паводка в Приморье отправились мобильные бригады с гуманитарной помощью

Общество
10 августа, 11:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, августа. /ТАСС

Пункты сбора гуманитарной помощи открыты по всему Приморскому краю при содействии депутатов законодательного собрания региона

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ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Мобильные бригады социальных работников отправились в четверг из Владивостока в пострадавшие от паводка районы Приморского края. С собой они везут гуманитарную помощь - средства первой необходимости, продукты питания, постельные принадлежности, воду, сообщил департамент труда и социального развития региона.

"Мы отправляем в Хасанский район 1,2 тысячи литров питьевой воды от благотворительного фонда "Красный крест", а также средства первой необходимости, продукты питания, постельные принадлежности от неравнодушных жителей края. Сегодня мобильная бригада с гуманитарной помощью выехала также в села Раковка и Глуховка Уссурийского городского округа", - уточнил представитель департамента.

Пункты сбора гуманитарной помощи открыты по всему Приморскому краю при содействии депутатов законодательного собрания региона. "Сейчас вода в селах почти сошла. Главная задача - помочь людям в это непростое время. С помощью наших общественных помощников и активистов мы собираем информацию о том, что нужно, это позволяет оказывать помощь адресно. Работаем вместе с главами поселений - составляем списки одиноко проживающих людей, чьи дома пострадали", - сказал Константин Богданенко, представляющий в парламенте Приморья один из наиболее пострадавших от паводка Хасанский район края.

Как сообщалось, ливни спровоцировали паводки в Приморском крае, введен режим ЧС. В среду губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка. На утро 10 августа в Приморье остаются подтопленными 29 населенных пунктов в шести муниципалитетах. Вода держится в 897 жилых домах и на 969 подворьях.

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