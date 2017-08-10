Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве установлен второй подряд суточный рекорд высокого атмосферного давления

Общество
10 августа, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В среду в столице был побит рекордный показатель атмосферного давления 34-летней давности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московская погода вновь установила рекорд высокого атмосферного давления.

Смотрите также

Погода в России: снег на Ямале, грозы в Москве и аномальная жара в Крыму

По данным столичного Метеобюро, барометры в четверг показали 757,4 мм рт. столба, что выше прежнего максимума для 10 августа, который был отмечен в 1997 году.

"На метеостанции ВДНХ давление рано утром повысилось до 757,4 мм рт. столба. Прежний рекорд составлял 756,8 мм рт. столба и был установлен 20 лет назад" ,- отмечается в сообщении метеослужбы.

Накануне в городе также был обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления - 757,5 мм рт. столба.

Как отмечают синоптики, такие показатели не сильно превышают норму.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Турции задержан россиянин, якобы планировавший сбить американский самолет
2
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
3
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
4
Поликлиники Москвы оформят в едином стиле
5
Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топлива
6
Специалист по кибербезопасности: российские технологии — наше конкурентное преимущество
7
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама