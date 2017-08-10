Депутат заксобрания Петербурга просит выплатить компенсации всем пострадавшим при теракте

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Депутат фракции "Справедливая Россия" в заксобрании Петербурга Надежда Тихонова просит выплатить компенсации всем пострадавшим при теракте в метро 3 апреля, в том числе тем, кто не смог доказать нанесенный вред здоровью. Как сообщили в четверг в пресс-службе партии, депутат обратилась с просьбой к вице-губернатору города Анне Митяниной.
"Надежда Тихонова просит Анну Митянину оказать максимальное содействие в выплате материальной помощи всем пострадавшим в результате теракта в метро, признанным потерпевшими, в том числе лицам, не получившим физического вреда здоровью", - говорится в сообщении. К депутату, в свою очередь, обратились жители города, которые из СМИ узнали, что 15 пострадавшим в теракте было отказано в выплате компенсаций, так как они не смогли доказать вред здоровью.
В своем письме к Митяниной депутат отметила, что в соответствии с правовыми актами правительства Санкт-Петербурга выплата компенсаций всем выжившим после теракта возможна только в случае наличия физического вреда здоровью различной степени. "Чтобы получить компенсацию, потерпевшим надо пройти судебно-медицинскую экспертизу, о чем не все граждане проинформированы. До сих пор люди вынуждены ходить по различным инстанциям, собирать справки и доказывать, что они получили физические и психологические травмы именно в результате случившегося теракта", - цитирует письмо депутата пресс-служба.
Ранее Митянина сообщила ТАСС, что, по последним данным, 25 человек не смогли доказать, что их здоровью был нанесен вред. При этом вице-губернатор пообещала, что каждая жалоба на невыплату компенсации будет еще раз рассмотрена, власти города проведут специальный прием этих граждан.
Правительство Санкт-Петербурга ранее выделило из резервного фонда 40,5 млн рублей на предоставление материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим в результате взрыва. Пострадавшие, в зависимости от степени тяжести ранений, могут получить от 200 до 400 тыс. рублей из федерального бюджета и от 250 до 500 тыс. рублей - из городского. Компенсации от метрополитена составляют до 2 млн рублей.
Как сообщили в комитете по соцполитике, решение о признании граждан потерпевшими принимает СК. После назначается судебно-медицинская экспертиза и определяется степень тяжести вреда здоровью.
В понедельник, 3 апреля 2017 года, на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек и сам террорист.