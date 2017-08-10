Почти 1,5 млн мальков хариуса и сига выпустили в Енисей

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Около 1,5 млн мальков хариуса и сига, ценных промысловых рыб, выпустила в Енисей нефтекомпания "РН-Ванкор" ("дочка" НК "Роснефть") в рамках экопрограммы по восполнению природных биологических ресурсов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

Хариус и сиг - ценные северные рыбы, объемы которых в Енисее по разным причинам снижаются. Запуск молоди рыбы позволяет поддерживать ее численность, тем самым сохранить естественный баланс в природе.

"В рамках экологической программы по восполнению природных биоресурсов выпустило (ООО "РН-Ванкор" - прим. ТАСС) в реку Енисей около 600 тыс. мальков сига и около 800 тыс. мальков хариуса", - говорится в сообщении.

Мальков сига вырастили на рыбоводческом комплексе в поселке Приморск, расположенном на берегу Красноярского водохранилища. Выпустили вблизи Енисейска в районе Прутовского мелководья. Молодь хариуса выращена рыбоводно-инкубационным заводом в Норильске, выпуск произведен в районе города Дудинка.

По мнению красноярских ученых из Научно-исследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов, именно в этих местах природой предопределены оптимальные условия для выживаемости мальков: температура воды, ее химический состав, наличие кормовой базы, и количество видов хищных рыб.

Всего за период реализации Ванкорского проекта в рамках экологической программы по восполнению биоресурсов в связи с промышленно-хозяйственной деятельностью предприятия в Енисей было выпущено порядка 5 млн штук молоди сиговых видов рыб и хариуса.