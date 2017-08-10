Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов поддерживает решение жителей Крыма, которые в 2014 году на референдуме проголосовали за вхождение полуострова в состав России.
"Я поддержал решение жителей Крыма, я убежден [у меня есть информация из разных источников], что это было действительно их решение, воля народа - быть с Россией, крымчане так захотели", - заявил он на первой после освобождения из колонии пресс-конференции.
"И я, как человек левых, демократических убеждений, не могу этому противоречить, не могу этому противостоять", - добавил он.
По словам Удальцова, он не может быть против присоединения Крыма к России только ради подтверждения своего оппозиционного мировоззрения. "Правильное оно или нет, это их [жителей Крыма] решение. Демократия так демократия", - подчеркнул он.
Удальцов отметил также, что ополченцы Донбасса для него - "герои, люди мужественные, которые не по кустам отсиживаются".
В июле 2014 года Мосгорсуд признал Удальцова и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и в попытке организации массовых беспорядков на территории страны. Подсудимые были приговорены к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима каждый. Развозжаев вышел на свободу в апреле.