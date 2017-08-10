Около 4 млрд руб. Москва тратит ежегодно на лечение алкоголизма и наркомании

СМИ: футболист "Валенсии" Гарай может перейти в "Зенит" вместо "Спартака"Спорт 10 августа, 12:28
Калининград рассчитывает привлечь инвесторов благодаря новым законамЭкономика и бизнес 10 августа, 12:20
"Газпромнефть-Хантос" за 6 месяцев построил в 1,9 раза больше скважин с многостадийным ГРПТЭК 10 августа, 12:18
Посольство РФ в Анкаре уточняет ситуацию с задержанием россиянина в ТурцииПолитика 10 августа, 12:18
Синоптики прогнозируют улучшение погоды на Дальнем Востоке и на юге РоссииОбщество 10 августа, 12:17
Суд продлил до августа арест экс-главы кемеровского главка СКСибирь 10 августа, 12:15
Минкультуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение с категорией "16+"Культура 10 августа, 12:13
Дети из подтопленных районов Приморья отдохнут в "Океане"Новости партнеров 10 августа, 12:11
ФАС направила запросы в "Аэрофлот", S7 и "Якутию" в рамках проверки на ценовой сговорЭкономика и бизнес 10 августа, 12:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москва ежегодно тратит около 4 млрд рублей из бюджетных средств на лечение людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Об этом сообщил журналистам в четверг главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Московская наркология получает около 4 млрд рублей", - сказал он.
По словам Брюна, страдающих алкоголизмом и наркоманией и получающих лечение в Москве на сегодняшний день всего около 100 тыс. человек. Из них около 20 тыс. человек обратились за помощью, но отказались от динамического наблюдения.
"Основные расходы - это по стационарам. Амбулаторная помощь - около 300 тыс. Сутки пребывания в стационаре - около 4 тыс.", - добавил он.