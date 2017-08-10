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Около 4 млрд руб. Москва тратит ежегодно на лечение алкоголизма и наркомании

Общество
10 августа, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Сейчас в столице насчитывается около 100 тыс. человек, получающих помощь Московской наркологии

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Москва ежегодно тратит около 4 млрд рублей из бюджетных средств на лечение людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Об этом сообщил журналистам в четверг главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Московская наркология получает около 4 млрд рублей", - сказал он.

По словам Брюна, страдающих алкоголизмом и наркоманией и получающих лечение в Москве на сегодняшний день всего около 100 тыс. человек. Из них около 20 тыс. человек обратились за помощью, но отказались от динамического наблюдения.

"Основные расходы - это по стационарам. Амбулаторная помощь - около 300 тыс. Сутки пребывания в стационаре - около 4 тыс.", - добавил он.

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