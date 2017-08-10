Минздрав хочет уравнять госцентры и НКО в праве оказания помощи наркоманам

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минздрав России намерен уравнять государственные и негосударственные центры в правах по оказанию помощи людям с алкоголизмом и наркоманией. Об этом сообщил журналистам в четверг главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Мы подготовили законопроект, который в сентябре будем представлять… предусмотрено, что все государственные и негосударственные центры, которые оказывают помощь больным наркоманией и алкоголизмом, будут наравне… Будут введены некие правила работы", - сказал он.

По его словам, законопроектом предусмотрено, что негосударственные центры должны получать медицинскую лицензию на оказание медпомощи. Сейчас такой обязанности у негосударственных реабилитационных центров нет. При этом Брюн отметил, что посчитать эффективность того или иного лечения наркомании практически невозможно. "Считается, что около 12% мы снимаем с учета в связи с выздоровлением", - добавил он.

Минздрав, по словам нарколога, продолжает идти по пути выявления, профилактиктики и направленного лечения наркомании. Он также напомнил, что на данный момент ведомство работает над возможностью выявления и работы с пациентами, страдающими наркоманией, уже в первичном звене.