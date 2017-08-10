Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов будет продолжать участие в мирных протестных акциях, в частности против коррупции, однако сотрудничать в этом с Алексеем Навальным не собирается. Кроме того, он будет призывать все левые силы, включая КПРФ и "Справедливую Россию", объединиться в праздновании столетнего юбилея Октябрьской революции.

На первой после освобождения пресс-конференции он признался, что пока хочет "чуть-чуть осмотреться", в его ситуации было бы недальновидно "сразу шашку наголо, кричать и звать кого-то на какие-то акции".

"Естественно, уличная протестная активность - это важнейшая составляющая борьбы за свои права, свободы, важнейшая составляющая нормального государства. Я всегда приветствовал эту активность и буду приветствовать. Но эта активность не должны быть провокационной", - сказал он.

"Я думаю, к осени вы услышите о наших акциях, о нашей кампании совместно с другими силами, антикоррупционные выступления", - сообщил Удальцов.

При этом он подчеркнул, что "не пойдет митинговать за Навального". "Это его позиция - выдвигаться в президенты, но он не мой кандидат. Но выйти против коррупции - всегда пожалуйста. Мы готовы и открыты к взаимодействию, но резко против того, чтобы нас опять попытались использовать", - подчеркнул он.

По словам Удальцова, "столетие Революции для левых, да и для всей страны, - это знаковый день". Он отметил, что будет призывать лидеров КПРФ и "Справедливой России" "отказаться от дрязг, распрей и провести мощную, единую во всех городах акцию в день столетия Революции".

При этом Удальцов напомнил, что "Левый фронт" выступает за конструктивный мирный протест, и выразил уверенность, что "та кровь, которая лилась [в 1917 году], не должна повторяться".

О сотрудничестве с Навальным

Говоря о перспективах сотрудничества с Навальным и другими лидерами оппозиции, Удальцов отметил, что сначала хочет понять их истинные намерения.

"Естественно, я встречусь с этими людьми, в том числе с Навальным. Обговорим все эти ситуации для понимания. Если у меня будут сомнения в искренности этих людей, как они действуют, самостоятельно ли..." - сказал он.

По словам Удальцова, он хочет понять, какова их конечная цель.

"Если получу я это понимание, значит, наше дальнейшее взаимодействие возможно", - подчеркнул он.

В июле 2014 года Мосгорсуд признал Удальцова и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и попытке организации массовых беспорядков на территории страны. Подсудимые были приговорены к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима каждый. Развозжаев вышел на свободу в апреле.

Пресс-конференция Удальцова проходила в информационном агентстве "Росбалт" под усиленными мерами безопасности. Как пояснили ТАСС в агентстве, решение об усилении мер безопасности было принято полицией самостоятельно после получения заявки о предстоящем мероприятии. "В связи с тем, что ожидалось большое количество людей на пресс- конференции, полицией были присланы дополнительные силы для безопасности общественного порядка", - уточнил представитель "Росбалта".

На пресс-конференции Удальцова присутствовали представители более 100 российских и международных СМИ.