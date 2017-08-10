В МВД начали прорабатывать вопросы взаимодействия с центрами по реабилитации наркоманов

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. МВД России намерено реализовать взаимодействие с реабилитационными центрами наркозависимых. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, в настоящее время прорабатываются правовые вопросы в этой области.
"В настоящее время прорабатывается модель и правовое обеспечение взаимодействия МВД России с центрами реабилитации наркозависимых", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос ТАСС.
В начале июня президент России Владимир Путин в рамках своего пребывания на Валааме поручил МВД наладить взаимодействие с центром реабилитации наркозависимых, который действует при Коневском монастыре. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент дал необходимые поручения с акцентом на большое значение работы по реабилитации наркозависимых и борьбе с наркоманией, а также на важность взаимодействия общественных организаций с министерством в этом контексте.