Петербургские школьники предложили способ удешевить электромобили

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Школьники из Санкт-Петербурга предложили способ удешевить электромобили, создав для них безопасный и экологичный аккумулятор, сообщили в четверг в пресс-службе СПбГУ.
"Ученица академической гимназии СПбГУ Елизавета Авдеенко вместе с другими школьниками разработала аккумулятор, значительно удешевляющий электромобиль. Работа стала одной из лучших на проектной смене "Большие вызовы" в образовательном центре "Сириус", - говорится в сообщении.
Группа юных исследователей поставила перед собой задачу: удешевить стоимость электромобиля и уменьшить время его зарядки. "Цена одного электромобиля (Tesla - прим. ТАСС) составляет $50 тыс., причем около половины этой стоимости составляют литий-ионные аккумуляторы", - цитирует пресс-служба Елизавету Авдеенко.
Там отметили, что школьники предложили альтернативу таким аккумуляторам - "жидкую" марганцево-цинковую батарейку, содержимое которой можно выкачивать и заменять новыми компонентами. С этой целью учащиеся реконструировали батарейку и сделали все химические вещества жидкими. С помощью ряда экспериментов школьники доказали, что такая "начинка" батарейки не влияет на ее работоспособность.
По задумке, жидкие химические вещества - цинк, диоксид марганца и электролит - поочередно вводятся в батарейку через прозрачные провода. Затем израсходованные компоненты выкачиваются с помощью специальных насосов-поршней и отвозятся на завод, где с помощью электрохимических реакций перерабатываются для дальнейшего использования. Эти компоненты значительно дешевле тех, что используются в литий-ионовых аккумуляторах.
Елизавете предложили представить командную работу на итоговой конференции смены в "Сириусе". "После смены Елизавета успешно представила проект, посвященный топливу для электромобиля, еще на одном научном мероприятии - Science Slam School Nano в рамках Всероссийского детско- молодежного форума "Наноград-2017". Она выступила с научно- популярной лекцией и получила приглашение стать гостем финала Science Slam Nano, который пройдет 4 декабря 2017 года в Москве", - добавили в пресс-службе.