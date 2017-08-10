В Нижнем Новгороде готовится к открытию мультимедийный парк

ТАСС, 10 августа. Мультимедийный парк "Россия - моя история" готовится к открытию в Нижегородской области в главном ярмарочном доме, сейчас завершается монтаж мультимедийной экспозиции и ремонт фасадов Ярмарочного дома. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

"В мультимедийном парке "Россия - моя история" планируется установить более 200 информационных стендов, 300 единиц мультимедийного оборудования. Для создания новой экспозиции использованы свыше 2 тыс. архивных справок и 11 часов документальной хроники", - сообщили в Минкультуры.

Будущий мультимедийный парк посетил глава региона Валерий Шанцев и отметил, что парк "Россия - моя история" может стать хорошим местом для проведения не только туристических экскурсий и уроков истории. "Нам важно, чтобы не только гости региона интересовались нашей историей, но и нижегородцы, особенно школьники и подростки, приезжали в парк "Россия - моя история", - подчеркнул Шанцев.

По данным министерства культуры Нижегородской области, экспозиция "Россия - моя история" откроется 4 ноября 2017 года и будет включать мультимедийные информационные и интерактивные материалы по в себя 21 тему, среди которых "Подвиг народного единства", "Петровские преобразования на нижегородской земле", "Нижегородские промыслы", "Горьковская область в годы Великой Отечественной войны".

Над созданием экспозиции сейчас работают сотрудники нижегородских музеев, краеведы, профессора вузов. "Создана специальная группа авторов контента мультимедийной экспозиции. Они работают над тем, чтобы исторические материалы были представлены в самом интересном и самом современном формате: медиа-книги, тач-скрин столы и видеопроекторы. Оборудование будет расположено по всему залу, часть картин в зале "оживут" и будут предоставлены в движении - это не все технические новинки, которые мы предложим посетителям Ярмарки", - сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

По данным Министерства культуры, в 2016 году музеи региона посетили более 1,8 млн туристов, что на 11% больше, чем в 2015 году. В регионе открыты 400 музеев - 64 государственных и муниципальных, более 300 - в школах, 30 ведомственных и 7 частных, в каждом из которых представлены уникальные коллекции и экспозиции.