Сахалинские поисковики установили табличку на месте гибели самолета на курильском острове

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Активисты сахалинского подразделения поискового движения России обнаружили место гибели военного самолета на курильском острове Шумшу и установили там памятную табличку. Об этом в четверг сообщил руководитель подразделения Артём Бандура.

"Работая с архивными документами, мы случайно наткнулись на информацию о трагическом происшествии на острове 11 октября 1945 года. В тот день во время взлета потерпел катастрофу самолет американского производства PV-1 Ventura. В результате трагедии погибли шесть шесть членов экипажа и четыре пассажира (фельдшер и рядовые). В нынешнюю экспедицию мы решили отыскать это место, выяснить, были ли похоронены люди, так как в документах эта информация отсутствует", - рассказал Бандура.

По его словам, обработав архивную информацию, поисковики нашли все данные по катастрофе: обстоятельства, причины, а также список погибших. Табличку изготовили на Сахалине, на ней перечислены имена и фамилии погибших советских летчиков, фельдшера и рядовых. Прибыв на остров, в район аэродрома Байково (в 1945 году аэродром Катаока), подняли в воздух отрядный квадрокоптер. С его помощью и удалось обнаружить обломки самолета и двигатель.

"Мотор лежал наполовину в земле в еле заметной каплевидной воронке, а под ним находились обломки от фюзеляжа, крыльев и прочие детали самолета. На месте падения самолета удалось найти заводскую табличку двигателя. Номер, указанный на ней, совпал с номером в архивных документах. Двигатель активисты поставили в качестве памятника, а рядом установили памятную табличку с данными о членах экипажа и пассажирах, погибших в катастрофе", - добавил Бандура.

По его словам, поисковики нашли парашютные пряжки, а также элементы от пристяжной системы членов экипажа. Останков они не обнаружили. Участники экспедиции предполагают, что погибшие похоронены на кладбище рядом с аэродромом Байково, который в настоящее время практически перестал существовать.

"В солнечный день табличку будет видно со стороны Второго Курильского пролива, а значит, есть вероятность, что туристы, посещающие Шумшу, придут на место гибели самолета и отдадут дань памяти погибшим минутой молчания", - резюмировал Бандура.