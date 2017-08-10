Зубы древних акул и ямальские самоцветы представят на выставке в Новом Уренгое

ТАСС, 10 августа. /ТАСС/. Коллекцию зубов древних акул и найденные в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) самоцветы представят на палеонтологической выставке Детской экологической станции, которая расположена в городе Новый Уренгой. Об этом сообщили в четверг в окружном департаменте образования.

"Сотрудники станции совместно с группой экотуристов из Тюмени приняли участие в экспедиции "Сибирские самоцветы". В песчаниках в окрестностях Нового Уренгоя встречается довольно много полудрагоценных камней: халцедоны, их разновидности - агаты, сердолики, они вскрываются при разработке песчаных карьеров. По всей вероятности, самоцветы принес в составе раздробленной горной породы древний ледник. Один из таких песчаных карьеров и стал местом проведения экспедиции", - уточнили в департаменте.

По данным властей, также во время поездки был найден окаменелый фрагмент дерева. "Эта интересная находка займет свое достойное место на палеонтологической выставке, которая откроется в сентябре в Детской экологической станции", - добавили в департаменте.

Кроме того, руководитель тюменских экотуристов Павел Ситников передал в дар станции коллекцию зубов древних акул, которая была собрана его группой на Южном Урале. "Эту коллекцию, как и многие не менее интересные экспонаты, жители и гости Нового Уренгоя смогут увидеть на выставке", - добавили в департаменте.

Детская экологическая станция Нового Уренгоя - единственное учреждение в городе, которое занимается экологическим образованием, в том числе жителей других городов ЯНАО. Сегодня детские объединения, организованные на базе станции и образовательных учреждений города, посещают около 1300 детей. Ребята не только ходят на тематические занятия, но и проводят исследования, а также участвуют в экспедициях.