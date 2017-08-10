Вестманнаэйяр и один из районов ЯНАО будут сотрудничать в туризме и бизнесе

ТАСС, 10 августа. Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и город Вестманнаэйяр, который расположен на Вестманском архипелаге в Исландии, договорились о сотрудничестве в сфере туризма, экологии, бизнеса и науки. Об этом в четверг сообщили в департаменте международных и внешнеэкономических связей автономного округа.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан главами муниципалитетов.

Планируется, что Шурышкарский район и Вестманнаэйяр будут сотрудничать в сфере туризма, экологии, бизнеса и науки. "С учетом особенностей арктических регионов и муниципалитетов, а также общности интересов стороны договорились о развитии прочных экономических связей, взаимодействии между представителями бизнеса, совместно намерены создавать необходимые условия для совершенствами сотрудничества", - пояснили там.

Делегация ЯНАО приехала в Исландию с деловой поездкой и будет находиться там по 12 августа, в рамках поездки замгубернатора административного округа Александр Мажаров встретился в Рейкьявике с президентом страны Гвюдни Йоуханнессоном.

Как ранее сообщалось, ямальская делегация посетит местные предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию - завод по изготовлению сыра, кооператив производителей молочной продукции, а также познакомится с исландским опытом выращивания сельхозпродукции с применением геотермальной энергии.

Вестманнаэйяр - город, который расположен на одноименном архипелаге вулканических островов, лежащих у южного побережья Исландии. Это один из крупнейших рыбных портов страны, население - 4,5 тыс. человек. На островах очень развит экологический туризм.