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В Заполярье пройдет крупнейший поэтический фестиваль России

Общество
10 августа, 13:04 UTC+3 ТАСС

Фестиваль "Табуретка" пройдет 26 августа и объединит более 100 участников

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ТАСС, 10 августа. Более 100 поэтов примут участие в II международном поэтическом фестивале "Табуретка", который откроется в Мончегорске Мурманской области 26 августа. Это самый масштабный поэтический фестиваль России, сообщают в четверг организаторы мероприятия.

"В Мурманской области пройдет самый масштабный поэтический фестиваль России. Более 100 участников приедут 26 августа в Мончегорск на II Международный поэтический фестиваль "Табуретка", - отмечают организаторы. На фестивале выступят поэты из разных стран и городов. Среди них Вилле Хютенен - поэт, издатель из Финляндии, он представит программу, посвященную этнофутуризму и финско-карельской истории.

Каждый гость праздника сможет с помощью "Генератора сказок" создать свою озвученную историю и увидеть мультфильм по ее мотивам. "Читатель задает ситуацию и героев - в специальной программе выбирает героев, ситуацию и артефакты, а машина пишет историю - получается озвученная сказка и даже мультфильм. Исследование лаборатории робототехники основано на трудах советского литературоведа Владимира Проппа", - сообщают организаторы.

Художники из Москвы Елена Демидова и Макс Калмыков создадут интерактивную инсталляцию на основе кернов - образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией "Норникель". "Авторы дадут кернам голоса и предложат свой вариант перевода книги Земли на поэтический язык", - сообщают организаторы.

Международный поэтический фестиваль "Табуретка" пройдет у памятника "Поэтической табуретке", который был установлен в Мончегорске ноябре 2015 года. Это двухметровая скульптура табуретки, одна ножка которой стилизована под античную колонну, символизирующая "вход в мир поэзии", который для многих начинается в детстве с чтения стихов на табуретке.

Такой необычный арт-объект был придуман и предложен на конкурс "Литературный след" жительницей Мончегорска Оксаной Китаевой. Через год рядом с поэтической табуреткой прошел первый международный фестиваль.

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