Глава Росрыболовства поддержал расширение полномочий регионов в процессе рыбоохраны

КОНАКОВО (Тверская область), 10 августа. /ТАСС/. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поддержал расширение полномочий и участия субъектов РФ в процессе рыбоохраны, сообщил он журналистам в четверг.

"Нам надо дать возможность субъектам, чтобы они могли направлять часть средств на рыбоохрану. На самом деле, часть полномочий у субъектов и сейчас есть <...>, но их явно недостаточно, потому что они не могут составлять административные протоколы, то есть, по сути, лишены самой важной составляющей. В рамках соглашений мы будем такую задачу решать с субъектами, которые в этом заинтересованы, а Тверская область заинтересована в совместной охране водных биологических ресурсов", - сказал Шестаков в рамках рабочей поездки на рыбозавод в городе Конаково Тверской области.

Он добавил, что также возможно расширение перекрестных полномочий представителей специальных охранных служб. "Самое важное - мы добиваемся внести изменения в федеральном законе и дать перекрестные полномочия как сотрудникам Рыбнадзора, так и Охотнадзора, Леснадзора, чтобы каждый из них при осуществлении контроля имел возможность составлять административный протокол", - уточнил Шестаков.

Ранее глава Тверской области предложил расширить участие субъектов РФ в рыбоохранной деятельности и софинансировать ее из региональных бюджетов. Согласно федеральному законодательству, рыбоохрана является исключительным полномочием федеральных властей. "Регионы констатировали, что процесс рыбоохраны на сегодняшний день требует усиления, и в связи с этим была высказана позиция о возможности софинансирования или участия областных бюджетов в осуществлении рыбоохраны", - сказал Игорь Руденя.

В частности, в планы Тверской области входит ряд мероприятий по сохранению и восстановлению реки Волги. Планируется произвести углубление дна от Твери до Ржева, модернизировать предприятия ЖКХ, которые осуществляют сброс стоков в Волгу, а также развивать рыбовоспроизводство и сохранять биологическое разнообразие рыб в бассейне реки.