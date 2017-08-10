Землю с родины Нахимова и Потемкина передадут из Смоленской области в Севастополь

ТАСС, 10 августа. Земля с мест рождения двух уроженцев Смоленской области Григория Потемкина и Павла Нахимова будет передана с их родных мест в Музей обороны Севастополя. Как рассказали корреспонденту ТАСС в региональном Управлении по гражданско-патриотическому воспитанию, в Севастополь землю привезут участники автомотопробега "Дороги Победы - на Севастополь 2017", земля будет передана в ядрах Отечественной войны 1812 года.

"В Музей обороны Севастополя будет доставлена земля с мест рождения двух военных и государственных деятелей России - Павла Нахимова и Григория Потемкина. В Севастополь землю доставят участники автомотопробега "Дороги Победы - на Севастополь 2017", - сказали в управлении.

В память об основателе города князе Григории Потемкине, который является и основателям Черноморского флота, земля была взята в деревне Чижево Духовщинского района, где родился и провел детство Потемкин. Вторая капсула была наполнена землей в родовой усадьбе на месте ныне не существующего села Городок, где прошло детство Нахимова. На месте села осталось лишь основание церкви, которую, как считают историки, посещал в детстве будущий флотоводец.

Земля помещена в капсулы, сделанные из пушечных ядер, которые были найдены на месте боев Отечественной войны 1812 года. В старинных боеприпасах были сделаны отверстия, куда поместили землю.

В управлении добавили, что автомотопробег прибудет в город Духовщина Смоленской области 11 августа из Москвы. В городе состоится митинг, молебен в местном храме. "Капсулы вынесут из храма под звон колоколов, с ними участники автопробега отправятся в путь", - сказал представитель управления.

Из Смоленска участники автопробега отправятся в Москву, после чего в столице будет дан старт основной части мероприятия. Колонна автомобилей и мотоциклов пройдет по маршруту: Москва - Елец - Воронеж - Каменск-Шахтинский - Луганск - Донецк - мемориальный комплекс "Саур-Могила" (ДНР) - Краснодар - порт "Кавказ" - Севастополь. На протяжении маршрута участники пробега посетят музеи и мемориальные комплексы Великой Отечественной войны, покажут фотовыставку "ЭтоНашаПобеда". Организатором пробега стал мотоклуб "Ночные волки", в пробеге примут участие байкеры России, Германии, Чехии, Словакии, Польши и Словении.