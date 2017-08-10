Большинство немцев стыдится неблаговидного поведения соотечественников на отдыхе

БЕРЛИН, 10 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Жители Германии стесняются соотечественников, которые бесцеремонно ведут себя на отдыхе.

Как показал опрос, проведенный социологической службой YouGov, 81% жителей ФРГ испытывает неловкость, когда вынуждены наблюдать за неинтеллигентным поведением других немцев. Не испытывают никакого стыда в таких случаях 14% респондентов, 5% затруднились ответить на вопрос.

Участники исследования признали, что отдыхающие все же должны иметь моральное право делать в отпуске все, что позволяет расслабиться. Такой точки зрения придерживаются 90% опрошенных. 8% из 1029 респондентов не согласны с таким утверждением.

Популярные направления

Немцы ежегодно они тратят на путешествия цели более €60 млрд. Среди самых популярных направлений за границей - Испания, Италия и Австрия. Раньше в этом списке топ-5 неизменно было Турция, но после охлаждения отношений между Берлином и Анкарой популярность турецких курортов у немцев упала.

Также жители ФРГ активно совершают путешествия на автомобиле с ночевками в кемпингах. Такой вид туризма популярен у тех, кто не хочет зависеть от строгой экскурсионной программы или платить большие суммы за гостиницу. Останавливаться там можно как в специальном автодоме, так и в палатках. Ежегодно выбор в пользу такого вида отдыха делают 800 тысяч жителей ФРГ.

Круизы

Большой популярностью у немцев пользуются морские и речные круизы. Общий оборот германских компаний, организующих подобные путешествия, составляет более €3 млрд в год. Популярными направлениями туристов из ФРГ являются западное и восточное Средиземноморье, Карибское море, Норвегия и Исландия, а также Канарские острова, Шпицберген и Гренландия.

Среди речных маршрутов наиболее популярны путешествия по Дунаю, Рейну и его притокам, а также по Нилу.