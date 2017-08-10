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На Кубани из-за перегруженности электросети ограничат подсветку зданий и фонтанов

Общество
10 августа, 16:47 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 10, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского края зафиксирован исторический максимум энергопотребления

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КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рекомендуют ограничить архитектурное освещение зданий и сооружений, а также проверить, готовы ли социальные учреждения к переходу на автономное электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации в четверг.

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Ранее сообщалось, что 7-8 августа на территории Краснодарского края зафиксирован исторический максимум энергопотребления. В краевой администрации отмечают, что одна из основных причин этого - увеличение электропотребления промышленными предприятиями, бытовой нагрузки из-за использования кондиционеров и прохождения пика курортного сезона. Вечером 9 августа в отдельных населенных пунктах на территории Юго-Западного и Славянского энергорайонов края был введен режим временного ограничения электроэнергии.

"По поручению заместителя главы региона Андрея Алексеенко, муниципальным образованиям края рекомендовано в период прохождения максимальных нагрузок и высоких температур в вечернее время отказаться или минимизировать использование архитектурного освещения зданий, памятников, фонтанов и прочих сооружений", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что также местные власти должны проверить, готовы ли социально значимые объекты в случае необходимости немедленно переключиться на резервные источники электроснабжения. Чтобы минимизировать риск отключения, сетевым и генерирующим компаниям региона рекомендовано отказаться от любых ремонтных работ, за исключением неотложных.

В энергоснабжающих организациях региона сообщают, что энергетики усилили контроль за оборудованием, аварийные бригады дежурят в круглосуточном режиме.

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