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Более 3,5 тыс. врачей в РФ за три года обучат по специальности "гериатрия"

Общество
10 августа, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Врачи-гериатры занимаются особенностями заболеваний у людей пожилого и старческого возраста

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. врачей планируется обучить в России по специальности "гериатрия" в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Ольги Голодец по итогам совещания по вопросам развития гериатрической помощи.

Отмечается, что в 2017 году Минздрав должен разработать профессиональные стандарты врача-гериатра, который занимается особенностями заболеваний у людей пожилого и старческого возраста. Эти стандарты должны соответствовать современным международным требованиям. "В течение следующего года также должны быть подготовлены и внедрены программы ординатуры по специальности "гериатрия" и дополнительного профессионального образования для терапевтов и врачей общей практики. В соответствии с ними за три года планируется обучить 3500 врачей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что гериатрическая служба формируется на основании трехуровневой модели, включающей созданный в 2016 году Федеральный научный центр геронтологии и гериатрии, гериатрические отделения или блоки в стационарах, кабинеты или отделения в поликлиниках. При этом предусмотрено усиление территориальных врачебных участков, если доля пожилого населения превышает более 40%.

"Кроме того, будет организована подготовка психологов, социальных работников и других специалистов по направлению "социальная и психологическая помощь в гериатрии". Реализация этих мер приведет к снижению смертности, дальнейшему увеличению продолжительности жизни, а также будет способствовать повышению качества жизни людей старшего поколения", - говорится в сообщении пресс-службы.

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