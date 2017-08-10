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В Дагестане третья смена центра "Сириус-Альтаир" собрала 100 школьников

Общество
10 августа, 13:25 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, августа. /ТАСС

Основными предметами, по которым будет вестись подготовка, являются история, право, обществознание, русский язык и экология

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МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Третья смена образовательного центра для одаренных детей "Сириус- Альтаир" стартовала в четверг в дагестанском городе Дербент. Участие. В ней принимают 100 школьников со всей республики, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра образования и науки республики Алексей Карпухин.

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"С 10 по 20 августа на базе школы-интерната № 6 в городе Дербент пройдет выездная проектная сессия для старшеклассников Дагестана - потенциальных победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 2018 года. Это будет третьей сменой центра для одаренных детей "Сириус-Альтаир". Участвуют в ней 100 школьников со всех муниципалитетов республики", - сказал Карпухин.

По его словам, основными предметами, по которым в третьей смене будет вестись подготовка по выявлению и развитию таланта потенциальных победителей 2018 года, являются история, право, обществознание, русский язык и экология.

"Первоначальный отбор школьников проводился на основании их результатов в предыдущем учебном году, то есть в первую очередь приглашались те, кто добивался победы на муниципальных, региональных этапах олимпиады по этим предметам в прошлом году. Если оставались места, мы приглашали потенциальных победителей по рекомендации муниципалитета", - сказал заместитель министра.

Талантливых ребят в Дагестане много

Кроме основного списка имеется еще и резервный. "Это список тех, кто не попал в эту сотню. Для них мы обязательно организуем четвертую смену уже осенью. Поскольку талантливых ребят в республике много и развивать талант нужно у каждого из них", - отметил собеседник агентства.

По его словам, третья смена организована для тех, кто не попадал во вторую в силу разных причин. Например, во второй смене были не все предметы из третьей.

"Эта смена, как и вторая, будет проектной, в рамках которой с ребятами будут заниматься опытные педагоги, а также члены ассоциации победителей олимпиад. По каждому предмету будут один или два преподавателя. В числе преподавателей есть председатель дагестанской ассоциации победителей олимпиад, ныне студент-старшекурсник МГИМО Камиль Раджабов. Он в 2015 году стал призером заключительного этапа олимпиады по истории. И в третьей смене он поделится своими знаниями и опытом", - добавил замминистра.

Смена ориентирована на развитие таланта

Как рассказал Алексей Карпухин, третья смена центра "Сириус-Альтаир" ориентирована "не на получение фундаментальных знаний, а на выявление и развитие таланта и склонностей к победам на самом высоком уровне - всероссийской олимпиаде школьников".

"Как говорят сами ребята, в том числе и преподаватели вузов, к олимпиадам высокого уровня могут подготовить только недавние участники и недавние победители этих олимпиад. Поэтому в дербентской смене наряду с преподавателями будут оказывать поддержку ребятам и студенты", - добавил собеседник ТАСС.

Инициатива Абдулатипова и Керимова

Ранее ТАСС сообщал, что инициатива создания образовательного центра для одаренных детей в Махачкале принадлежит Рамазану Абдулатипову и члену Совета Федерации от Дагестана Сулейману Керимову. Цель центра - выявление и поддержка одаренных детей на уровне довузовского образования, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития в интересах личности, общества и государства.

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По словам заместителя председателя правительства Дагестана Екатерины Толстиковой, в центре "Сириус-Альтаир" будут заниматься только наукой в отличие от сочинского "Сириуса", где занимаются наукой и спортом. Ранее Толстикова уточнила, что проект "Сириус-Альтаир" будет развиваться в несколько этапов. В итоге планируется строительство нового объекта, который позволит создать инфраструктуру, подобную той, что существует в сочинском "Сириусе".

Центр как творческая лаборатория

Центр является творческой лабораторией, организующей поиск, разработку нового содержания образования, форм и методов по его внедрению, апробации экспериментальных учебных планов и программ. Его деятельность по опыту сочинского центра "Сириус" направлена на повышение заинтересованности родителей и педагогов в выявлении и развитии одаренных детей, а самих детей - в самореализации и профессиональном самоопределении.

Первая, весенняя, смена центра "Сириус-Альтаир" прошла с 24 по 30 марта этого года на базе Дагестанского государственного технического университета в Махачкале. Участие в ней приняли 75 одаренных детей из разных уголков Дагестана.

Вторая, летняя, смена центра "Сириус-Альтаир" стартовала 1 августа на базе детского лагеря "Солнечный берег" и продлится три недели. Всего в центре собраны 200 одаренных учащихся 7-11-х классов со всей республики. Во вторую смену определено 9 программ по направлениям математика, химия, биология, физика, информатика, гуманитарное, инженерное дело, финансовая грамотность и "Мы снимаем кино".

Задача - объединить детей

В качестве наставников приглашены как дагестанские педагоги, так и специалисты из других регионов России, в том числе из Москвы. "Их задача - объединить этих детей и создать для них максимально комфортные условия, способствующие развитию социальных, коммуникативных, творческих навыков и формированию гармоничной личности", - отметили ранее в минобрнауки Дагестана.

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