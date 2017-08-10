Северо-западные регионы России разработали новые туристические маршруты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Северо-западные регионы России, несмотря на завершение "высокого" туристического сезона, предлагают российским и зарубежным гостям новые, оригинальные маршруты.

Представители туристической отрасли хотят показать путешественникам, что Санкт-Петербург - это не только Эрмитаж и Русский музей, а Великий Новгород красив не только древними храмами.

Сто лет русской революции

Санкт-Петербург по-особому подготовился к исторической дате - 100-летию событий 1917 года.

"Многие площадки создали специальные программы и проводят тематические мероприятия. Нами создан специальный путеводитель "Отголоски революции", где собрана полная афиша мероприятий, посвященных годовщине революции, которые пройдут в нашем городе. Путеводитель доступен на официальном городском туристском портале", - сообщила на пресс-конференции в региональном центре ТАСС представитель петербургского туристско-информационного бюро Дарья Щавелева.

Популярные у туристов ретротрамваи пополнились еще одним - "революционным". Участникам этой экскурсии предлагают переодеться в стиле той эпохи и с лозунгами прокатиться по городу, слушая рассказ экскурсовода о революционных событиях. По словам Щавелевой, экскурсия пользуется большим спросом. "Я сама хотела попробовать эту экскурсию как "тайный покупатель", прежде чем ее продвигать, выяснилось, что билеты на нее надо заказывать за месяц", - рассказала она.

Щавелева отметила, что в городе регулярно появляются новые маршруты, новые музеи и выставочные площадки. В июле на крыше одного из зданий в историческом центре Петербурга открылась первая легальная смотровая площадка. До сих пор романтические прогулки по крышам Петербурга, полюбившиеся туристам, были "самодеятельностью", без гарантий безопасности и качественных экскурсий. В ближайшее время инвестор при поддержке комитета по развитию туризма планирует "открыть" еще две крыши в центре города.

"Наш город всегда готов встречать гостей, показать новые площадки, новые ракурсы и темы. Все зависит от конкретного туриста - насколько он знаком с городом, и какая сфера ему интересна. Пока сложно сказать, какое количество туристов воспользовалось новыми экскурсионными маршрутами, сезон еще в разгаре. Востребованность маршрутов, кроме Эрмитажа, Русского музея, музея Фаберже, однозначно есть, но о конкретных цифрах мы скажем к концу года", - заключила Щавелева.

Ленин, русские усадьбы и маяки Ленобласти

Ленинградская область тоже не обошла революционную тему. К 100-летию революции по территории региона организовали так называемый "Красный маршрут", связанный с жизнью Владимира Ленина и деятелей революции. В частности, путешественники могут увидеть дома финнов на Карельском перешейке, где укрывали Ленина в 1917 году.

Кроме того, в Ленобласти сосредоточено самое большое количество древних крепостей на территории одного российского региона. Кроме того, в этом году область присоединяется к федеральному туристическому проекту "Русские усадьбы". "Когда-то на территории области усадеб было огромное количество, сегодня в той или иной степени сохранности их около 180. Маршруты проложены по наиболее сохранившимся, в основном в южном направлении, это Гатчинский, Волосовский и Всеволожский районы области. Это первые маршруты, которые с каждым годом будут развиваться", - сообщила и.о. главы областного информационно-туристского центра Ольга Голубева.

Еще один новый туристический проект называется "Жизнь замечательных людей". "Это модульный проект, он разделен на несколько блоков: литература, наука, искусство - это маршруты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей, которые когда-то проживали на территории области", - рассказала Голубева.

Кроме того, в регионе сейчас запускают четыре маршрута в рамках проекта "Маяки Ленинградской области", который охватывает побережья Ладожского озера и Финского залива.

Новые звенья "Серебряного ожерелья"

Председатель комитета по туризму Новгородской области Евгений Родионов отметил, что уже три года все 11 субъектов Северо-Запада соединены единым межрегиональным туристическим маршрутом "Серебряное ожерелье России". Великий Новгород в этом году создает новый туристический бренд.

"В этом году мы создали новую организацию "Русь Новгородская", будем продвигаться на туристических рынках под этим слоганом. Ее уникальность в том, что мы смогли объединить в одном ресурсе и областной уровень, и муниципальный, и два федеральных учреждения: национальный парк Валдайский и Новгородский музей-заповедник. Надеемся, что это позволит нам развивать наши ресурсы", - сообщил Родионов.

Вологодская область, которую традиционно считают родиной Деда Мороза, также открывает новые направления для туристов. Один из самых оригинальных совмещает в себе спортивный и культурно-познавательный туризм.

"В рамках "Серебряного ожерелья" мы в сентябре этого года стартуем с новым проектом - "Бежим вместе". Это марафон по историческим местам Вологды, на который приглашаются все желающие. Кроме спортивной составляющей, он направлен на развитие культурно-познавательного туризма", - рассказал начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

В Карелии в этом году впервые пройдет фестиваль оперы в горном парке "Рускеала". "В этом году в фестивале оперы, который называется "Рускеала симфони" будут выступать артисты Большого театра Николай Ефремов и Евгений Южин, а также звезды музыкального театра Карелии", - сказала начальник отдела координации туристской деятельности минкультуры региона Юлия Никитина.

По ее словам, мероприятие необычно не только по формату, но и по месту проведения - итальянская опера прозвучит в Итальянском карьере горного парка, где когда-то добывали мрамор, в том числе для Исаакиевского собора. Кроме того, по ее словам, в этом году в "Рускеала" открылся для посещения подземный маршрут.

Гости из-за рубежа

Власти и участники туристического рынка в регионах Северо-Запада отмечают, что в потоке туристов в последние годы растет число гостей из Китая. "В Санкт-Петербурге к приему китайских туристов активно подключаются отельеры и музеи, которые переводят свои материалы и сайты на китайский язык. В разгар сезона китайских туристов очень много, статистика от миграционного управления гласит, что в этом году их стало еще больше", - отметила Щавелева.

В Ленобласть туристы из Китая чаще всего приезжают на один день из Петербурга. "Их интересуют древние крепости. В 2018 году мы будем присоединяться к Санкт-Петербургу по подготовке гидов-экскурсоводов, владеющих [китайским] языком. <...> Очень много презентационных материалов переведено на китайский язык, есть и интерактивные программы", - рассказала Голубева. Она также добавила, что "разработаны карты на языках [народов] Юго-Восточной Азии".

В Новгороде китайцы составляют половину всех иностранных туристов. "В последние два года китайцы у нас лидеры по количеству прибытий, сегодня это 50-60% приезжающих иностранцев. Одна из гостиниц города вошла в программу China friendly, наш сайт есть на китайском языке. В этом направлении мы работаем, в том числе используя связь Новгорода с городами-побратимами в Китае", - сказал Родионов.

В Вологодской области ссылаются на сложности с транспортной доступностью. "К сожалению, китайские туристы пока слабо путешествуют на поездах, кроме определенных маршрутов, а у нас логистика связана с железнодорожным транспортом. После модернизации аэропортов в области Вологда широко распахнет двери для наших китайских друзей", - сказал Осиповский.

В Карелии также отмечается рост китайских туристов. "Доля китайских туристов в Карелии, так же как в других регионах, растет, республика готова к их приему. Объекты показа переводят свои материалы в том числе на китайский язык, например, остров Кижи - визитная карточка Карелии - подготовил видеоролик-презентацию на китайском языке", - рассказала Никитина.

Продвижение регионов и фотоконкурс ТАСС

Северо-Запад России наряду с другими регионами представлен на стартовавшем в июле общероссийском фотоконкурсе ТАСС "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока". По мнению представителей регионов, этот конкурс может привлечь дополнительный поток туристов, а также увеличить туристическую привлекательности регионов и России в целом.

"У этого конкурса хорошая возможность для продвижения наших возможностей. Мы в своей деятельности используем традиционные средства продвижения, но, на мой взгляд, такая форма, как организация фотоконкурса - это даже более эффективное продвижение, так как оно идет "от народа к народу" по своей инициативе. Надеемся, что он действительно будет способствовать привлечению турпотока", - сказал Родионов.

К участию в конкурсе приглашены фотографы-любители и профессионалы из всех регионов России. Конкурсные фотографии должны быть сделаны на территории страны и соответствовать одной из семи тематических категорий: "Пейзаж", "Городские зарисовки", "Природа", "Животные", "Культура", "Люди", "Традиции и обычаи". Конкурс продлится до 13 ноября, по его итогам экспертное жюри выберет трех победителей.

"Подобные конкурсы действительно направлены на продвижение российских дестинаций на внутренний и внешний туристские рынки. Победа будет за всеми нами, а не за конкретной фотоработой", - отметил Осиповский.