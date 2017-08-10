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Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров

Общество
10 августа, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Авиакомпания изменила свои правила по требованию ведомства

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©  Марина Лысцева

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура добилась для клиентов "Аэрофлота" разрешения на суммирование багажа, если пассажиры летят совместно одним и тем же рейсом.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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"По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры "Аэрофлота", летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа", - сказал он.

Ранее правила авиакомпании запрещали суммировать вес и размер багажа любых пассажиров. В то же время федеральными авиационными правилами установлена обязанность перевозчика суммировать данные нормы по просьбе пассажиров при соблюдении ими указанных условий.

По словам Куренного, прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку соблюдения воздушного законодательства ПАО "Аэрофлот", по результатам которой опротестовала правила авиакомпании по воздушным перевозкам пассажиров и багажа. После протеста прокуратуры "Аэрофлот" внес изменения в данные правила.

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