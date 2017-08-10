Стивен Кинг: Дональд Трамп и Ким Чен Ын борются за звание самого безумного человека в мире

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ТАСС, 10 августа. Писатель Стивен Кинг считает, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын конкурируют за звание самого главного безумца в мире.
Donald Trump and Kim Jong Un, currently in a battle to see who is the craziest man on the planet.— Stephen King (@StephenKing) 9 August 2017
Такое заявление писатель сделал в своем Twitter в связи с обострившейся ситуацией на Корейском полуострове и взаимными угрозами Пхеньяна и Вашингтона.
"Дональд Трамп и Ким Чен Ын сейчас сражаются за то, чтобы выяснить, кто из них самый безумный человек на планете", - написал Кинг, ранее уже выступавший с критическими замечаниями в адрес президента США.
В мае он заявил, что считает доступ Трампа к ядерной кнопке страшнее своих романов. Тогда же он предположил, что американский лидер страдает нарциссическим расстройством личности.
До президентских выборов Кинг был одним из более чем 450 американских писателей, выступивших с петицией, призывающей не допустить возможности избрания Трампа.