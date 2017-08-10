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Менее четверти домов из списка Архнадзора могут исключить из программы реновации

Общество
10 августа, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Из 450 объектов Москомархитектуры пока выделил лишь 100 исторических домов, заслуживающих сохранения при реализации реновации

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Около 100 из 450 домов, попавших в списки голосования по реновации и относящихся к зданиям авторской архитектуры, могут исключить из программы после изучения архивных и технических записей. Дома, которые вызвали вопросы у рабочей группы, было решено рассмотреть отдельно с выездом на место, сообщается на портале Стройкомплекса Москвы в четверг.

"Общественное движение "Архнадзор" сформировало список из 450 объектов, попавших в списки голосования по реновации и относящихся к зданиям авторской архитектуры. Москомархитектуры выделил пока около 100 исторических домов, которые заслуживают сохранения в рамках реновации жилья", - говорится в сообщении.

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Участники общественного движения призвали власти города исключить вошедшие в список объекты из программы реновации. Со списком работает группа, в которую вошли специалисты Мосгорнаследия, Москомархитектуры и представители "Архнадзора".

"Москомархитектуры совместно с коллегами из "Архнадзора" проводит кропотливую работу по формированию списка объектов, которые после расселения жителей в рамках программы реновации будут сохранены. Мы буквально смотрим каждый дом. В одном случае сразу понятно, что строение представляет архитектурную ценность, что это авторский проект, а в другом приходится работать с архивами, выезжать на место", - отметил ТАСС главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как уточняется на портале, в числе домов, которые планируется сохранить - построенные по индивидуальным проектам "сталинки" на улице Руставели, четырехэтажный доходный дом 1906 года постройки на Каланчевской улице, здания в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе и улице Ивантеевской.

Полный список домов, которые предлагают сохранить, направят мэру Москвы, по итогам рассмотрения будет сформирован перечень домов, которые будут расселены, а затем реконструированы, добавили в Москомархитектуры.

"Завершилось голосование жильцов за включение в программу реновации. В список попали не только типовые панельные дома, но и авторские сооружения с интересной архитектурой, они не относятся к объектам культурного наследия, но представляют интерес для города и жителей. Мы предлагаем тщательно их изучить и выделить группу домов, которые не подлежат сносу, и которые необходимо сохранить. Для этого Москомархитектуры проводит встречи рабочей группы, где каждый дом будет рассматриваться в индивидуальном порядке", - подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлианна Княжевская.

В программу реновации, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве. Общая площадь подлежащих реновации домов - порядка 16 млн квадратных метров. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир.

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