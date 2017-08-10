На Корфу в рамках российско-греческого благотворительного фестиваля открыты две выставки

КЕРКИРА /Греция/, 10 августа. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Выставки, посвященные президенту России Владимиру Путину и адмиралу Федору Ушакову, открылись в столице острова Корфу Керкире в рамках второго Международного благотворительного фестиваля христианской культуры "Россия - Греция. Вместе сквозь века".

Обе экспозиции представлены в историческом здании мэрии города.

Для выставки "Владимир Путин: штрихи к портрету" было отобрано 90 уникальных снимков за последние 17 лет из архивов ТАСС. Фотографии запечатлели российского лидера в рабочих поездках по России и зарубежным странам, его встречи с главами государств, общественными деятелями и простыми жителями, в неформальной обстановке и в редкие моменты его отдыха. В результате получился многогранный портрет президента России, отражающий целую эпоху из жизни страны.

Вторая выставка под названием "Непобедимый адмирал: святой праведный воин Федор Ушаков" посвящена выдающемуся русскому флотоводцу, прошедшему путь от курсанта до адмирала. Федор Ушаков провел 43 крупных морских сражения, не потерпев при этом ни одного поражения и не потеряв в боях ни одного корабля; участвовал в создании греческой Республики Семи Островов. В экспозиции представлены уникальные документы, карты боев, фотографии наград и иконы Федора Ушакова. Выставка создана совместно с Российским государственным военно-историческим музеем.

"Я приглашаю всех посмотреть иконы, плакаты, фотографии, которые связаны с двумя великими деятелями России", - отметил мэр города Керкира Костас Николузос, открывавший выставки вместе с президентом фестиваля Павлом Карпухиным. "Адмирал Ушаков связан с Корфу, с освободительной борьбой Корфу и с появлением первого государственного образования в новейшей истории Греции, - подчеркнул он. - Это честь и радость для нас - сделать еще один шаг для развития и укрепления связей с народом России, нас объединяют общие обычаи, религия, культура и общие пути".

Выставки продлятся до 15 августа. Перед началом фестиваля в храме святителя Спиридона, расположенном в исторической части Керкиры, состоялась божественная литургия.

В Керкире также состоялось возложение венков к памятнику Федору Ушакову.

В церемонии приняли участие Костас Николузос, председатель фестиваля Павел Карпухин и почетный консул России на Корфу и Ионических островах Никос Канулас.

"Для меня большая радость участвовать в закладке этой аллеи вместе с президентом фестиваля Павлом Карпухиным и посадить два дерева - две оливы, которые будут символизировать дружбу и единство наших народов", - отметил мэр.

После возложения Николузос и Карпухин торжественно заложили аллею "Памяти и Дружбы", посадив два оливкового дерева.