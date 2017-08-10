На Корфу в рамках российско-греческого благотворительного фестиваля открыты две выставки

Егоров: Лапочкин ошибочно наказал "Динамо" пенальти, но слова Муравьева недопустимыСпорт 10 августа, 15:25
Китайская Angel Yeast завершает работы перед открытием завода на территории ОЭЗ "Данков"Экономика и бизнес 10 августа, 15:06
Российский футболист Панюков перешел из "Атлантаса" в "Зенит"Спорт 10 августа, 14:51
Путин потребовал исключить случаи взимания денег за справки у пострадавших от ЧСОбщество 10 августа, 14:31
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России на 40 тыс. баррелей в суткиЭкономика и бизнес 10 августа, 14:16
Для чего можно и нельзя использовать аспиринНаука 10 августа, 14:06
Погрузка нефтепродуктов крупнейшими НПЗ и холдингами в январе-июле превысила 83,26 млн тТранспорт 10 августа, 13:51
Замначальника следственного изолятора в Челябинске обвинен во взяточничествеНовости Урала 10 августа, 13:48
Хоккеист Капризов подписал трехлетний контракт с ЦСКАСпорт 10 августа, 13:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕРКИРА /Греция/, 10 августа. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Выставки, посвященные президенту России Владимиру Путину и адмиралу Федору Ушакову, открылись в столице острова Корфу Керкире в рамках второго Международного благотворительного фестиваля христианской культуры "Россия - Греция. Вместе сквозь века".
Обе экспозиции представлены в историческом здании мэрии города.
Для выставки "Владимир Путин: штрихи к портрету" было отобрано 90 уникальных снимков за последние 17 лет из архивов ТАСС. Фотографии запечатлели российского лидера в рабочих поездках по России и зарубежным странам, его встречи с главами государств, общественными деятелями и простыми жителями, в неформальной обстановке и в редкие моменты его отдыха. В результате получился многогранный портрет президента России, отражающий целую эпоху из жизни страны.
Вторая выставка под названием "Непобедимый адмирал: святой праведный воин Федор Ушаков" посвящена выдающемуся русскому флотоводцу, прошедшему путь от курсанта до адмирала. Федор Ушаков провел 43 крупных морских сражения, не потерпев при этом ни одного поражения и не потеряв в боях ни одного корабля; участвовал в создании греческой Республики Семи Островов. В экспозиции представлены уникальные документы, карты боев, фотографии наград и иконы Федора Ушакова. Выставка создана совместно с Российским государственным военно-историческим музеем.
"Я приглашаю всех посмотреть иконы, плакаты, фотографии, которые связаны с двумя великими деятелями России", - отметил мэр города Керкира Костас Николузос, открывавший выставки вместе с президентом фестиваля Павлом Карпухиным. "Адмирал Ушаков связан с Корфу, с освободительной борьбой Корфу и с появлением первого государственного образования в новейшей истории Греции, - подчеркнул он. - Это честь и радость для нас - сделать еще один шаг для развития и укрепления связей с народом России, нас объединяют общие обычаи, религия, культура и общие пути".
Выставки продлятся до 15 августа. Перед началом фестиваля в храме святителя Спиридона, расположенном в исторической части Керкиры, состоялась божественная литургия.
В Керкире также состоялось возложение венков к памятнику Федору Ушакову.
В церемонии приняли участие Костас Николузос, председатель фестиваля Павел Карпухин и почетный консул России на Корфу и Ионических островах Никос Канулас.
"Для меня большая радость участвовать в закладке этой аллеи вместе с президентом фестиваля Павлом Карпухиным и посадить два дерева - две оливы, которые будут символизировать дружбу и единство наших народов", - отметил мэр.
После возложения Николузос и Карпухин торжественно заложили аллею "Памяти и Дружбы", посадив два оливкового дерева.